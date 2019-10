Si profila il rischio di nuovi esodati al termine del periodo sperimentale di tre anni della pensione anticipata quota 100, con uno scalone di 5 anni per gli esclusi dal provvedimento. L'allarme viene lanciato dalle colonne de 'Il Sole 24 Ore', nell'approfondimento a cura dei giornalisti Davide Colombo e Marco Rogari. Secondo i due esperti in materia previdenziale dello storico quotidiano economico, se l'attuale governo Pd-M5S non avvierà un sistema per armonizzare il post quota 100, in Italia potrebbe tornare in auge il termine tristemente collegato alla riforma Fornero, per cui i precedenti esecutivi hanno dovuto realizzare svariate e costose salvaguardie.

Rischio esodati post quota 100: il caso limite portato come esempio da 'Il Sole 24 Ore'

La coppia di giornalisti de 'Il Sole 24 Ore' riporta il caso limite dei lavoratori Giovanni e Luca. Entrambi hanno maturato 38 anni di contributi nella stessa azienda, con una sola differenza. Giovanni è nato nel dicembre del 1959, Luca invece nel gennaio 1960. Ciò fa sì che Giovanni riesca ad andare in pensione con quota 100 nel 2021, a differenza di Luca, che per un solo mese non potrà accedervi.

Mentre il primo, dunque, potrà usufruire della pensione anticipata a 62 anni, per il secondo lavoratore si apriranno due scenari: in pensione nel 2026 (5 anni più tardi del collega) con 42 anni e 10 mesi di contributi, oppure aspettare di raggiungere l'età per la pensione di vecchiaia all'età di 67 anni e 9 mesi (2029, 8 anni dopo il pensionamento di Giovanni con quota 100).

In termini tecnici, una tale situazione limite andrebbe a configurarsi come "super scalone", la stessa espressione usata da Colombo e Rogari nel loro pezzo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Pensioni

Esso supererebbe di gran lunga quello introdotto dalla precedente riforma delle Pensioni di Roberto Maroni (legge 243/2004), a causa della quale ci fu una differenza di tre anni lavorativi tra chi avrebbe maturato i requisiti pensionistici entro la data del 31 dicembre 2017 e chi lo avrebbe invece fatto a partire dal 1° gennaio 2008. Per rimediare, il governo di allora varò la riforma Damiano, la quale aumentò la spesa previdenziale per una somma pari a 65 miliardi di euro nei successivi dieci anni.

Nella NaDef nessun riferimento a quota 100

Come ricordano le schede informative de 'Il Corriere della Sera', il testo della Nota di aggiornamento al Def (Documento di Economia e Finanza) presentato dal Consiglio dei Ministri a inizio settimana non cita in alcun modo quota 100. A sottolinearlo sono anche i giornalisti de 'Il Sole 24 Ore', che rimarcano però la presenza della proroga di Opzione Donna e dell'Ape sociale, oltre all'introduzione di un nuovo fondo pubblico per la pensione complementare dei giovani lavoratori.