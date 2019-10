L'azienda farmaceutica Bayer e l'azienda parafarmaceutica Wikenfarma ricercano nuovo personale professionale sia diplomato che laureato da collocare nelle proprie strutture situate in Garbagnate a Milano, Filago a Bergamo (Lombardia) e Pisa (Toscana), con il domicilio a Verona e Vicenza (Veneto).

Posizioni aperte

La Bayer assume figure esperte in qualità di tecnico di laboratorio chimico da disporre nell'area occupazionale di Garbagnate in provincia di Milano.

Il partecipante ideale è in possesso del diploma di perito chimico, di un'esperienza minima di due o tre anni maturata nell'uso della strumentazione da laboratorio chimico come test di dissoluzione, cromatografia su strato sottile e HPLC, spettrofotometria UV, ecc. Si richiede una fluente padronanza della lingua inglese scritta e una certa conoscenza del pacchetto Microsoft Office.

Si selezionano risorse laureate in funzione di junior controller internship (stage controller junior) da assegnare presso la zona di Garbagnate (Lombardia).

Lo stage ha un decorso di sei mesi e comprende un rimborso spese mensile. Il candidato deve essere in possesso della laurea in economia e ingegneria gestionale con la specializzazione in finance e controlling. È fondamentale avere una determinata comprensione della lingua inglese sia scritta che parlata.

Si ricercano con un contratto di lavoro a tempo determinato della durata di cinque mesi profili qualificati con il ruolo di operatore reparto di confezionamento da destinare in località Filago in provincia di Bergamo.

Il concorrente deve possedere il diploma di perito chimico o pari, un'esperienza minima di uno o due anni nel settore produttivo e una dettagliata competenza degli applicativi informatici come Microsoft Office.

Infine, vengono presi in considerazione anche i soggetti con l'incarico di sales & technical representative (rappresentante tecnico e commerciale) da inquadrare con un rapporto lavorativo a tempo determinato della durata di 12 mesi e da posizionare nella città di Verona e Vicenza.

L'aspirante deve detenere la laurea in scienze agrarie o pari (diploma tecnico), una discreta conoscenza del territorio di competenza, un'esperienza di uno o due anni e buone capacità informatiche. Si precisa che viene richiesta la residenza nelle aree di pertinenza di Verona e Vicenza (Veneto). La domanda di ammissione va effettuata direttamente sul sito online ufficiale di ''Bayer Career'' nella sezione > Italia.

Altre ricerche in atto

La Wikenfarma di Pisa (Toscana) assume biologi per organizzare eventi di screening in farmacia con una specifica formazione scientifica, una cultura universitaria in materie scientifiche e con una preparazione del pacchetto Microsoft Office. Inoltre, si richiede oltre che la disponibilità immediata la disponibilità a compiere spostamenti ed è quindi necessario possedere l'auto.

Vengono selezionati anche soggetti con la mansione di informatori scientifici monomandatari e plurimandatari con esperienza in possesso dei corrispettivi titoli di studio e requisiti:

formazione o laurea in materie scientifiche come farmacia, Ctf, biologia, medicina, veterinaria, biotecnologie, Isf, medicina e chirurgia;

cultura universitaria;

disponibilità immediata;

conoscenza del pacchetto Microsoft Office;

auto muniti.

La domanda di partecipazione con allegato il proprio curriculum vitae con fototessera deve essere presentata tramite la successiva casella email: md.wikenfarma @ gmail.com indicando nell'oggetto la provincia di interesse. Per maggiori informazioni contattare direttamente il portale web ufficiale della ''Parafarmaceutica Wikenfarma'' nell'area > jobs > posizioni aperte.