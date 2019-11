Sono molti i comuni italiani che hanno indetto nuovi bandi di concorso pubblico al fine di assumere personale in funzione di educatore/trice di asilo nido, in particolare si tratta dei comuni di Mantova, Misano Adriatico e Rimini e in qualità di assistente sociale per i comuni di Belluno e Castellana Grotte. I termini ultimi per la presentazione delle domande di ammissione vanno dal mese di novembre a dicembre 2019.

Posizioni aperte per educatore/trice di asilo nido

Il comune di Mantova ha bandito una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per conferire posti di educatrice di asilo nido a tempo determinato in possesso del diploma di maturità socio-psico-pedagogico, di dirigente di comunità, di assistente e vigilatrice per l'infanzia, tecnico e operatore dei servizi sociali e puericultrice.

Sono ammessi a tale selezione anche coloro che hanno conseguito la laurea in pedagogia, scienze dell'educazione, scienze della formazione primaria, psicologia, servizio sociale, sociologia ed educatore professionale.

La domanda di partecipazione può essere recapitata personalmente o tramite una raccomandata con ricevuta di ritorno o trasmessa telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certifiicata: risorse.umane @ pec.comune.mantova.it entro le ore 12:30 di mercoledì 20 novembre 2019.

Il comune di Misano Adriatico in provincia di Rimini ha proclamato un concorso pubblico riservato per l'assegnazione di una collocazione con l'incarico di educatore asilo nido a tempo pieno e indeterminato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

Per aderire è fondamentale aver maturato alla data del 25 giugno 2016, tre anni di attività (1080 giorni) anche non continuativi, con un rapporto lavorativo subordinato a tempo determinato nel suddetto comune e con il medesimo ruolo. È possibile proporre la propria candidatura tramite PEC alla casella: comune.misanoadriatico @ legalmail.it o direttamente nella sede comunale o con una A.R. entro giovedì 5 dicembre 2019.

Il comune di Rimini ha attivato un concorso pubblico per l'attribuzione di 11 posizioni con la mansione di educatore nido d'infanzia a tempo pieno e indeterminato. I partecipanti ideali hanno la cittadinanza italiana o europea, hanno raggiunto la maggiore età, sono in possesso dell'idoneità fisica all'impiego, sono in regola con il servizio militare e hanno acquisito una discreta padronanza della lingua inglese.

L'istanza deve pervenire con sistema telematico usufruendo dell'applicazione disponibile sul sito dell'ente in questione entro martedì 10 dicembre 2019.

Concorsi per assistente sociale

Il comune di Belluno ha promosso una selezione pubblica per l'immissione di 2 assistenti sociali da inquadrare con un contratto di lavoro a tempo determinato full time e part time. Per concorrere è necessario aver conseguito il diploma o la laurea in servizio sociale, l'iscrizione all'albo professionale e l'abilitazione all'esercizio della professione.

La data di scadenza avviene entro le ore 12:00 di martedì 12 novembre 2019. Per ottenere maggiori informazioni contattare telefonicamente l'area personale ai numeri: 0437913274 - 0437-913280 oppure inoltrare una mail all'indirizzo: personale @ comune.belluno.it.

Il comune di Castellana Grotte in provincia di Bari ha promulgato un concorso pubblico per l'inserimento di un assistente sociale a tempo indeterminato full time iscritto all'albo professionale degli assistenti sociali, con una fluente comprensione della lingua inglese e una buona competenza dei dispositivi e dei sistemi informatici.

La domanda di assunzione deve giungere a mano o con una raccomandata A.R. o con posta elettronica certificata alla casella PEC: terzosettore.comune.castellanagrotte @ pec.rupar.puglia.it entro le ore 13:00 di giovedì 5 dicembre 2019.