Le agenzie per il lavoro S.p.A. Randstad Italia, Gi Group, e-work e Openjobmetis hanno pubblicato alcune ricerche di assunzione finalizzate ad inserire 12 profili in funzione di operatore ecologico senza titoli di studio o in possesso della licenza media o del diploma di maturità da assegnare nelle sedi lavorative situate nelle regioni della Toscana e della Lombardia. Il contratto proposto è a tempo pieno e determinato.

Posizioni Aperte per operatori ecologici

L'agenzia per il lavoro Randstad Italia ricerca 3 operatori ecologici possessori della patente di guida di tipo C e CQC nonché della patente B, per il conseguimento della qualifica professionale di operatore ecologico mediante un corso di formazione nell'ambito dell'ecologia e rifiuti che verrà svolto da lunedì 18 a mercoledì 20 novembre 2019 per un decorso di tre giorni presso la sede di Arezzo.

Una volta concluso tale percorso i partecipanti più idonei verranno immessi presso una nota società del settore ecologia e ambiente attiva nelle province di Siena, Arezzo e Grosseto. L'azienda richiede come requisito lo stato di disoccupazione. Il codice di riferimento è: CX76268.

La compagnia Gi Group assume un operatore ecologico-motocarrista in grado di raccogliere e trasportare i rifiuti anche con l'aiuto di veicoli, per la cura della superficie stradale nell'area di pertinenza con il compito di svuotare i cestini, effettuare la pulizia dei pozzetti griglie e rogge, provvedere a spalare la neve e il ghiaccio e similari.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

Si precisa che il luogo di lavoro si trova a Milano ovest. La domanda di ammissione con allegato il proprio curriculum vitae deve essere trasmessa mediante la casella email: magenta.fermi.cv @ gigroup.com specificando nell'oggetto il codice di riferimento: 407133 e indirizzata a Gi Group S.p.A. in via E. Fermi n. 4/6, cap. 20013 Magenta numero di fax: 0297001030 e numero telefonico 0297001031.

L'impresa e-work seleziona 2 operatori ecologici con la patente di guida di categoria B idonei a svolgere il servizio di autista raccoglitore e operatore in pedana, di netturbino, di incaricato ai servizi cimiteriali, di operatore di piattaforma ecologica e capace di utilizzare l'apparecchio soffiatore.

Si richiede la disponibilità ad esercitare a tempo pieno, su turni diurni dal lunedì al sabato. Inoltre, viene gradito il domicilio in zone vicine al posto di lavoro ovvero a Magenta (MI).

L'agenzia per il lavoro Openjobmetis con filiale a Meda è alla ricerca di un operatore ecologico con la patente di guida C e CQC, con un'esperienza di almeno un anno nella medesima mansione, residente in una località vicina al luogo di lavoro ossia in provincia di Monza e Brianza.

Da tenere in considerazione che il suddetto annuncio è destinato ad entrambi i sessi.

Infine, ritroviamo la compagnia Randstad Italia che sta ricercando 5 figure in possesso delle patenti di guida C + CQC in vigore, per attuare un corso di formazione nel settore dell'ecologia e dei rifiuti, che verrà svolto da lunedì 18 a mercoledì 20 novembre 2019 per una durata di tre giorni presso le aree di Siena e Grosseto, con l'obiettivo di conseguire il titolo professionale di operatore ecologico.

Alla fine del percorso i concorrenti più idonei verranno accolti in un bacino, all'interno del quale si attingerà per i reclutamenti tramite una nota azienda in attività nelle province di Siena, Arezzo e Grosseto. Lo stipendio si aggira dai 7 euro ai 12 euro lordi. Per partecipare a tale procedura selettiva è fondamentale detenere lo stato di disoccupazione. Il codice di riferimento è: CX76181.

Come fare application

Per proporre la propria candidatura e per reperire maggiori informazioni è essenziale contattare il sito online ufficiale ''Infojobs'' nella sezione > Offerte di lavoro > selezionando la provincia di interesse. Da considerare il fatto che non viene indicata nessuna data di scadenza.