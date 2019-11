Il Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane ricerca profili qualificati per ricoprire la funzione di specialista personale, bilancio e fiscale. Il candidato deve essere in possesso di una laurea in materie economiche e conoscere il CCNL per il settore privato dell'industria armatoriale. La persona selezionata verrà inserita nella sede lavorativa di Bluferries di Messina.

Qualifiche professionali

I candidati ideali possiedono un'eccellente capacità di utilizzo del pacchetto Microsoft Office, un'ottima predisposizione al lavoro di gruppo e una buona capacità di analisi e di sintesi.

È un plus essere iscritti all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e al Registro dei Revisori Legali. Costituisce titolo preferenziale l'aver maturato un'esperienza di cinque anni in aziende del settore marittimo.

Mansioni da svolgere

La risorsa che verrà assunta dovrà essere in grado di coadiuvare l'amministratore delegato nel mantenimento della contabilità generale secondo i principi, le norme e i procedimenti contabili.

Dovrà altresì redigere il bilancio di esercizio e la relazione semestrale, assicurando la riclassificazione e l'allineamento del bilancio ITA alle logiche IFRS-IAS. Inoltre, si occuperà di predisporre le dichiarazioni fiscali ricorrenti e annuali e di curare ogni adempimento fiscale e amministrativo; gestire i processi dell'azienda riguardanti la tutela della privacy; assicurare i processi di selezione del personale; garantire l'erogazione di paghe e stipendi e la gestione delle attività necessarie al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.

Come fare application

Il termine ultimo di presentazione delle domande è martedì 19 novembre 2019. La candidatura va effettuata direttamente sulla pagina web ufficiale delle ''FS'' nella sezione "Ricerche in corso Gruppo FS Italiane".

Informazioni e cenni storici su Bluferries

Bluferries è una società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che si occupa del traghettamento dei passeggeri e dei mezzi gommati nello Stretto di Messina.

Fu istituita il 4 novembre dell'anno 2010 ed entrò in funzione il 1° giugno del 2012 in conformità alle normative dell'UE che intimano il distacco tra le attività di interesse generale e le attività aperte al mercato di libera concorrenza.

La società in questione dal mese di luglio del 2013 ha iniziato a svolgere un servizio ridotto di traghettamento rapido tra i porti di Villa e Messina.

Bluferries possiede il 33% delle quote di Tremestieri Terminal S.r.l.

e trae beneficio dal privilegio d'impiego di qualsiasi ponte carrabile dei traghetti ferroviari di Rfi che sono adibiti al traghettamento di autovetture e veicoli di trasporto commerciali.