Il Ministero della Difesa ha indetto un concorso pubblico per l'ammissione al 10° corso triennale 2020/2023 di 24 allievi marescialli nel ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri destinato ai militari e ai cittadini italiani che hanno conseguito l'attestato di bilinguismo di livello B2 e il diploma di scuola secondaria di II grado. Tale corso avrà inizio approssimativamente nel mese di ottobre 2020. Domande da inviare entro il 12 dicembre.

Requisiti per i militari dell'Arma dei Carabinieri

I militari dell'Arma dei Carabinieri con l'incarico di sovrintendenti, di appuntati e di carabinieri, nonché gli allievi carabinieri non devono aver superato il giorno del compimento del 30° anno di età e non devono aver riportato sanzioni disciplinari, carichi pendenti e nessun procedimento di condanne penali per delitti non colposi.

Mentre, invece, i cittadini italiani devono aver compiuto i 17 anni di età e non devono aver superato il giorno del compimento del 26° anno di età.

Inoltre, non deve risultare nessun procedimento di condanne penali in corso e carichi pendenti, il diritto di voto elettorale deve essere attivo, non devono esserci mai stati episodi come ad esempio il licenziamento da una pubblica amministrazione, non essere mai stati dichiarati obiettori di coscienza e detenere l'idoneità psicofisica e attitudinale.

Prove d'esame e spese

Il concorso prevede un test scritto che inizierà alle ore 09:30 di mercoledì 8 gennaio 2020, prove di efficienza fisica che si svolgeranno a partire da lunedì 10 febbraio 2020, valutazioni psico-fisiche, accertamenti attitudinali che avranno inizio in maniera indicativa giovedì 13 febbraio 2020, un esame orale che avrà luogo approssimativamente martedì 17 marzo 2020 e una prova opzionale di lingua straniera che si attuerà a partire da mercoledì 18 marzo 2020.

Le spese per gli spostamenti da e per le aree delle prove d'esame stabilite dal vigente bando, come pure la permanenza nelle sedi attinenti allo svolgimento dei test, sono a carico dei concorrenti. La domanda di partecipazione deve pervenire unicamente tramite web utilizzando il sistema informatico disponibile nella sezione concorsi del portale istituzionale dell'Arma dei Carabinieri accessibile al seguente link, www. carabinieri.it, entro giovedì 12 dicembre 2019.

Inizio, luogo del corso e nomina a maresciallo

Il 10° corso triennale allievi marescialli ha un decorso di tre anni accademici e inizierà orientativamente nel mese di ottobre 2020 presso la scuola marescialli e brigadieri dell'Arma dei Carabinieri di Firenze. Agli allievi reputati idonei, alla fine del secondo anno accademico verrà assegnata la carica di maresciallo. In caso i candidati richiedano di accedere agli atti amministrativi, dovranno inoltrare telematicamente tramite il modulo in allegato un'e-mail al seguente indirizzo: cnsrcontenzioso @ pec.carabinieri.it.