Sono ancora attivi alcuni Concorsi Pubblici per la figura di psicologo e socio culturale. I bandi, con scadenza fino al prossimo 29 dicembre sono stati emanati: dall'ASL TO4 di Cirié, Chivasso e Ivrea e dal Comune Praia a Mare, per il ruolo di psicologo, e dal Comune di Codroipo (socio culturale). A seguire, le info e requisiti.

Due concorsi per psicologi

Avviso pubblico indetto dall'ASL TO4 di Cirié, Chivasso e Ivrea, per il conferimento di un incarico di prestazione d'opera, per la figura di psicologo, nell'ambito del progetto 'biodanza'.

Alla selezione possono partecipare i candidati in possesso di una laurea in Psicologia, con relativa iscrizione all'albo professionale e specializzazione in Picoterapia Transpersonale. Le domande potranno essere presentate, con le seguenti modalità: a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; a mezzo di Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo PEC dell’A.S.L. TO4 'direzione.generale @pec.aslto4.piemonte.it'. Il testo completo dell'avviso è pubblicato, sul sito: aslto4.piemonte.it.

Il Comune di Praia a mare, in provincia di Cosenza ha emanato un bando di selezione, per l'assunzione di uno psicologo a tempo determinato (12 mesi).

Gli interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione, entro e non oltre il prossimo 11 dicembre, mediante consegna diretta al protocollo comunale; e-mail certificata o tramite PEC. Alla domanda deve essere allegata, la ricevuta di € 20,00. Per quanto riguarda i requisiti specifici è richiesto il conseguimento di una Laurea magistrale o specialistica (vecchio ordinamento) in Psicologia o titolo equipollente, con iscrizione all'albo professionale degli psicologi, nella sezione A. Ricordiamo che il presente bando è reperibile, nell'albo pretorio online, del Comune di Praia a Mare.

Assunzione esperto in attività socio culturali

Il Comune di Codroipo, in provincia di Udine, indice un concorso pubblico per soli esami, per la copertura di un posto di esperto in attività socio culturali, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Il vincitore del concorso sarà assunto presso l’Area Istruzione, Cultura, Tempo Libero e Sport di suddetto comune. Per l'ammissione, oltre ai requisiti generali è necessario il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande, se presentate entro il 29 dicembre 2019, con uno dei seguenti modi: spedita tramite raccomandata; posta elettronica certificata o a mano al protocollo dell'ufficio dell'ente comunale. Per eventuali delucidazioni è possibile scaricare iil testo integrale del bando di concorso, all'indirizzo: comune.codroipo.ud.it.