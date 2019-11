Sono stati appena resi noti nuovi Concorsi Pubblici per tre ruoli distinti: quello di assistente socio assistenziale, assistente sociale e assistente sanitario. I bandi, con scadenza a fine dicembre verranno espletati presso il Comune di Riccione (assistente socio assistenziale), il Comune di Tempio Pausania (assistente sociale) e l'ESTAR della Regione Toscana (assistente sanitario).

16 posti per assistente socio assistenziale

È stato promosso un concorso pubblico, per esami, in convenzione tra il Comune di Riccione e altri enti comunali della Romagna, per la copertura di 16 posti a tempo indeterminato, nel profilo professionale di Istruttore Direttivo Socio Assistenziale.

Possono partecipare al concorso, i candidati in possesso di un Diploma di Assistente Sociale, oppure di un Diploma Universitario di Assistente Sociale o altri titoli equivalenti. Per quanto riguarda l'invio delle domande, le istanze dovranno essere inviate, entro il 23 dicembre 2019 tramite procedura telematica. Ricordiamo che è prevista la tassa di € 5,00. Il bando completo è pubblicato, nel sito: comune.riccione.rn.it.

Bando per assistente sociale

In Sardegna, il Comune di Tempio Pausania ha emanato un bando pubblico, per l'assunzione di un assistente sociale a tempo pieno e indeterminato. Oltre ai requisiti generali è richiesto un titolo di studio abilitante alla professione di assistente sociale, con relativa iscrizione all'albo professionale. La domanda di ammissione, deve essere indirizzata al Comune di Tempio Pausania, entro il prossimo 6 dicembre, attraverso uno dei seguenti modi: direttamente all'ufficio del comune; tramite PEC o con avviso di ricevimento.

La copia integrale del bando è disponibile,sul sito del Comune di Tempio Pausania, alla sezione 'albo pretorio online - concorsi reclutamento personale.

Concorso per assistente sanitario

L'ESTAR della Regione Toscana ha indetto un bando di concorso, per la copertura di un posto di assistente sanitario. Gli interessati devono presentare l'istanza di ammissione, entro il 23 dicembre prossimo in forma telematica, connettendosi nel sito dell'ESTAR.

Si ricorda che per inoltrare la propria candidatura è necessario aver conseguito una Laurea di primo livello in Assistenza Sanitaria, oppure un Diploma Universitario ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso ai pubblici uffici. I candidati, attraverso la procedura online, dovranno allegare alla domanda: una copia digitale di un documento di riconoscimento; eventuali pubblicazioni, curriculum e la ricevuta di versamento di € 10,00.

Per ulteriori chiarimenti è possibile scaricare il testo completo del bando, nel sito: estar.toscana.it - concorsi e selezioni in atto.