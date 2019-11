La celebre e lussuosa compagnia aerea Emirates Airlines ha divulgato, sul proprio sito ufficiale, il calendario dei prossimi Cabin Crew Open Day. Si tratta di giornate dedicate alle assunzioni e sono rivolte a coloro che sognano di lavorare come assistenti di volo ed entrare nel team di Emirates. Le selezioni si svolgono in gran parte dell'Europa ma, a breve, giungeranno anche in Italia e più precisamente a Roma, Catania, Firenze, Torino, Milano, Pescara e Padova.

Le prossime tappe in Italia

Sul sito ufficiale di Emirates sono indicate le prossime date italiane in cui avverranno le selezioni: durante tutto l’anno, infatti, il gruppo organizza dei recruiting day per la copertura di posti di lavoro.

Gli aspiranti assistenti di volo dovranno presentarsi il giorno dell’evento con al seguito il proprio curriculum vitae aggiornato e una foto. Le selezioni cominciano alle ore 9:00 e si terranno a:

Roma : l'8 dicembre gli aspiranti sono chiamati al Marriott Grand Hotel Flora.

: l'8 dicembre gli aspiranti sono chiamati al Marriott Grand Hotel Flora. Catania: 10 dicembre all'hotel Four Points by Sheraton.

10 dicembre all'hotel Four Points by Sheraton. Firenze: 11 dicembre presso l'NH Hotel.

11 dicembre presso l'NH Hotel. Torino: 13 dicembre all'AC Hotel Torino by Marriott.

13 dicembre all'AC Hotel Torino by Marriott. Milano : 16 dicembre all'Hotel Sheraton Milano Malpensa.

: 16 dicembre all'Hotel Sheraton Milano Malpensa. Pescara: 7 gennaio al Best Western Hotel.

7 gennaio al Best Western Hotel. Padova: 9 gennaio al Crowne Plaza.

Per poter partecipare alle selezioni, però, è necessario iscriversi precedentemente alle date attraverso il sito ufficiale di Emirater Airlines cliccando su Register Now.

I requisiti per candidarsi

Nel corso dei recruiting day i responsabili delle Risorse Umane della società presentano l’azienda e incontrano gli aspiranti per valutarli. Per poter lavorare su di un aereo sono indispensabili una serie requisiti fisici (per questioni di emergenza), titoli (al fine di interfacciarsi correttamente con i passeggeri di ogni parte del globo) e anagrafici. Le opportunità di lavoro offerte dal team di Emirates Airlines, infatti, solo rivolte ai candidati in possesso dei seguenti requisiti:

diploma nella scuola secondaria di secondo grado.

nella scuola secondaria di secondo grado. età non inferiore a 21 anni.

non inferiore a altezza di almeno 1 metro e 60 cm.

assenza di tatuaggi visibili indossando la divisa lavorativa.

lunghezza del braccio di almeno 212 cm per poter prendere gli equipaggiamenti di emergenza in caso di necessità.

buona padronanza della lingua inglese sia scritta che parlata. L'eventuale conoscenza di altre lingue è ben accetta e, sicuramente, sarà valutata positivamente in vista di una futura assunzione.

sia scritta che parlata. L'eventuale conoscenza di altre lingue è ben accetta e, sicuramente, sarà valutata positivamente in vista di una futura assunzione. idoneità fisica.

Infine il team richiede ai futuri assistenti di volo: una certa flessibilità e adattabilità, buone capacità di relazionarsi con la clientela, propensione ad interfacciarsi con persone di diverse culture.