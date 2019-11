Casting aperti per il nuovo film diretto dal regista Carlo Fusco, da girarsi in Italia e che verrà distribuito in tutto il mondo. Sono poi tuttora aperte le selezioni di figuranti semplici per un noto programma televisivo domenicale.

'The Final Code'

Per la realizzazione del nuovo film diretto dal noto regista Carlo Fusco dal titolo ''The Final Code'', sono attualmente in corso le selezioni. Il film, di genere drammatico, verrà poi girato in Italia nel mese di gennaio del prossimo anno, per venire successivamente distribuito a livello internazionale.

In particolare, la richiesta in questione è orientata verso una ragazzina di età compresa tra 8 e 12 anni, di madrelingua inglese o, quantomeno, con pari livello di conoscenze linguistiche, e con notevoli capacità nell'ambito della recitazione drammatica, dovendo peraltro interpretare il ruolo di Sarah, con lieve ritardo mentale e motorio. La candidatura dovrà essere inviata (entro e non oltre il prossimo 30 novembre) a cura dei genitori o di chi ne fa le veci al seguente indirizzo di posta elettronica: producer@likosfilm.eu, inserendo nell'oggetto: 'Casting L'Ultimo Codice' e corredandola di dati personali, riferimenti di contatto, e di uno showreel o un selftape, con una breve presentazione e una piccola interpretazione correlata al ruolo di Sarah e della durata massima di due minuti.

Una trasmissione televisiva

Per una trasmissione tv in onda la domenica pomeriggio, in relazione a collegamenti esterni, sono aperte attualmente le selezioni finalizzate alla ricerca delle seguenti figure: due uomini di statura non superiore a 1, 70, con barba e di età compresa tra 35 e 55 anni (su Milano), due donne tra 35 e 50 anni, con capelli ricci (di qualsiasi colore), e due ragazze tra 20 e 35 anni, con capelli castani e occhiali da vista (tutte su Roma), un uomo con calvizie, di età compresa tra 50 e 60 anni (su Napoli), una donna tra 50 e 60 anni e statura non superiore a 1, 65 e con pelliccia (su Catania).

Si precisa che la richiesta è esclusivamente connessa a figuranti semplici, non speciali, e che non si prevedono peraltro dialoghi o battute. Si prevede una disponibilità di tutti i selezionati a partire dal prossimo 22 dicembre, dalle ore 10 alle ore 16. Gli interessati devono inviare i propri dati personali e di contatto, allegando due fotografie (una delle quali in primo piano e senza trucco), al seguente indirizzo di posta elettronica: castingfiori2020@gmail.com, inserendo nell'oggetto la figura per cui ci si candida (esempio: 'donna pelliccia Catania').

Solamente i soggetti ritenuti interessanti, a seguito di pre-selezione connessa a quanto inviato, verranno poi contattati per le riprese.