Nuovi concorsi ACI (Automobile Club d’Italia) per 305 assunzioni a tempo indeterminato di diplomati e laureati in tutta Italia. I bandi di concorso pubblico, il cui testo è reperibile sul sito istituzionale dell'ente all’indirizzo web aci.it, nella sezione pubblicità legale/bandi di concorso, sono 8, per quanto riguarda le posizioni per laureati (242 posti con scadenza 5 dicembre 2019) e 1 per diplomati (63 posti con scadenza 10 gennaio 2020).

Gli otto concorsi ACI per laureati: 242 posti in tutta Italia

Per tutti i concorsi per laureati sono richiesti, come requisiti di base, la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della UE, il pieno godimento dei diritti civili e politici e l’idoneità fisica all’impiego.

Questi gli otto concorsi Aci riservati ai laureati, con il titolo di studio richiesto, che può in ogni caso essere specialistico, magistrale o vecchio ordinamento, e la sede di lavoro:

n° 200 posti Profilo Amministrativo. Richiesta il diploma di laurea. Disponibili posti nelle diverse sedi ACI su tutto il territorio nazionale.

Profilo Amministrativo. Richiesta il diploma di laurea. Disponibili posti nelle diverse sedi ACI su tutto il territorio nazionale. n° 10 posti Analisi di organizzazione e Processi amministrativi per la sede centrale ACI di Roma. Laurea in Giurisprudenza o Economia.

Analisi di organizzazione e Processi amministrativi per la sede centrale ACI di Roma. Laurea in Giurisprudenza o Economia. n° 8 posti Contrattualistica pubblica. Laurea in Giurisprudenza. Sede di lavoro Roma.

Contrattualistica pubblica. Laurea in Giurisprudenza. Sede di lavoro Roma. n° 8 posti di Reporting e controllo di gestione. Laurea. Sede di lavoro Roma.

di Reporting e controllo di gestione. Laurea. Sede di lavoro Roma. n° 5 posti per esperti di Contabilità pubblica. Richiesta la laurea in Economia. La sede di lavoro è Roma.

per esperti di Contabilità pubblica. Richiesta la laurea in Economia. La sede di lavoro è Roma. n° 4 posti per addetti a Web comunication e Social media. Laurea in una delle discipline indicate all’articolo 2 del bando di concorso. Sede di lavoro Roma.

per addetti a Web comunication e Social media. Laurea in una delle discipline indicate all’articolo 2 del bando di concorso. Sede di lavoro Roma. n° 4 posti per addetti alla Gestione dei Fondi europei. Laurea in Giurisprudenza, Economia, Lingue straniere. Sede di lavoro Roma.

per addetti alla Gestione dei Fondi europei. Laurea in Giurisprudenza, Economia, Lingue straniere. Sede di lavoro Roma. n° 3 posti per addetti con competenze in Politiche del turismo. Richiesta laurea in Economia e management del turismo, Scienze del turismo, Promozione e gestione del turismo. La sede di lavoro è Roma.

Per tutti i bandi elencati, la domanda dovrà essere presentata in modalità on line entro la scadenza fissata alle ore 11:59 del prossimo 5 dicembre 2019.

Per l’inoltro della domanda bisognerà utilizzate la procedura predisposta sul sito ACI. Nella domanda, che dovrà essere unica, è possibile indicare tutti i bandi ai quali si desidera partecipare.

La selezione sarà effettuata attraverso una prima prova preselettiva, una prova scritta ed una orale sulle materie indicate dai rispettivi bandi di concorso. Tutte le assunzioni sono a tempo pieno e indeterminato.

Il concorso ACI per diplomati: 63 posti in diverse sedi

Il concorso ACI riservato ai diplomati mette adisposizione 63 assunzioni suddivise tra le sedi dell’ente di Roma, Bergamo, Brescia, Bolzano, Firenze, L’Aquila, Campobasso, Isernia, Napoli e Potenza.

Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al pubblico impiego, vale a dire la cittadinanza italiana o di altro Stato UE, il godimento dei diritti civili e politici, e l’idoneità fisica all’impiego, oltre al possesso del diploma di scuola media superiore.

Anche in questo caso, come per i concorsi riservati ai laureati, le domande dovranno essere inviate in modalità informatica attraverso il sito ACI, ma la scadenza è fissata alle 11:59 del 10 gennaio 2020.

Le prove di esame consisteranno in un test con domande a risposta multipla su diritto amministrativo, diritto pubblico, informatica, lingua inglese, cultura generale e capacità logiche, deduttive e linguistiche.

La prova orale sarà basata sulle stesse materie e sulla conoscenza dello Statuto dell’ACI. Tutte le assunzioni sono a tempo pieno e indeterminato.