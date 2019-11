Il mese di novembre riserba qualche sorpresa riguardo gli scioperi dei trasporti che vedono coinvolti i mezzi pubblici locali, le ferrovie, gli aerei e la circolazione e sicurezza stradale. Ma andiamo con ordine e scopriamo qual è il prospetto degli scioperi dei trasporti aggiornato lunedì 4 novembre 2019 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Scioperi in programma per il mese di novembre 2019

Il primo sciopero di livello aziendale della durata di 24 ore avverrà mercoledì 6 e vedrà implicato il personale Cit di Novi Ligure (AL) del trasporto pubblico locale.

La protesta aziendale toccherà anche ai dipendenti autoservizi Carnevale di S. Marco Argentano (CS) sempre del trasporto pubblico locale che si fermerà venerdì 8 per quattro ore dalle 08:01 alle 12:01.

Un'altra astensione dal lavoro di livello nazionale vede interessati i funzionari Techno Sky e il personale impianti controllo traffico aereo Atsep che sciopereranno sabato 9 per quattro ore dalle 12:00 alle 16:00.

Invece, gli incaricati alla manutenzione infrastruttura Rfi Ut Nodo, Ut linee, S.o. ingegnere di Genova S.o. mantenimento infrastruttura attueranno una serrata aziendale lunedì 11 per otto ore dalle 09:01 alle 17:00.

Per il trasporto pubblico locale sono previsti altri due blocchi aziendali, di cui uno da parte dei lavoratori Stp di Bari e uno a nome dei dipendenti della Dav delle province di Caserta e Napoli (nell'area industriale Pescarola Caivano Napoli), per un lasso di tempo di quattro ore ciascuno dalle 08:30 alle 12:30 di lunedì 11.

Per martedì 12 sono stati stabiliti ben tre scioperi di livello aziendale del trasporto pubblico locale, di cui il primo compromette i funzionari Tua di Agrigento e ha un decorso di quattro ore dalle 09.00 alle 13:00, il secondo coinvolge il personale Socc. Autolinee Romano regionali e f.lli Romano di Crotone per un periodo di 24 ore e il terzo interessa gli incaricati Atc esercizio in provincia di La Spezia e ha una durata di quattro ore dalle 11:00 alle 15:00.

Nella giornata di venerdì 15 vi sarà una protesta nazionale per i dipendenti Coop. Coros aeroporto di Milano Malpensa per un decorso di 24 ore dalle 00:00 alle 23:59.

Lunedì 18 vi svolgeranno ben otto proteste aziendali che vanno a riguardare il trasporto pubblico locale, di cui sette hanno una durata di 24 ore e riguardano i lavoratori del reparto sosta e contrassegni Tper di Bologna, autoservizi troiani di Roma, Cotral della regione Lazio, Cotri di Roma, Roma Tpl e consorziate di Roma, Csc mobilità di Latina e Coop progetto lavoro servizio biglietterie per Tper di Bologna, e una dura quattro ore dalle 09.30 alle 13:30 per il personale Csc mobilità di Latina.

Questa volta abbiamo uno sciopero di 24 ore che coinvolge i dipendenti delle aziende di trasporto pubblico locale della regione Molise che si svolgerà martedì 19. Ora passiamo a venerdì 22 dove troviamo ben cinque astensioni per il trasporto pubblico locale, di cui due per i funzionari Soc. Ca.Nova di Moncalieri (TO) e per i lavoratori buscocompany di Saluzzo (CN) della durata di 24 ore e tre per il personale Gtt di Torino e per gli incaricati delle aziende della regione Basilicata per un lasso di tempo di 24 ore, ma in vari orari.

Il personale addetto alla circolazione e alla manutenzione della Rfi delle regioni Piemonte e Valle D'Aosta si ferma a livello interregionale per otto ore dalle 09:00 alle 16:59 esattamente domenica 24. Sempre alla stessa data si bloccano a livello nazionale i dipendenti concessionarie autostradali settore esazione pedaggio e turnista per un'intera prestazione per ciascun turno dalle ore 06:00 del 24/11 alle ore 06:00 del 25/11.

Sono state decretate altre 9 astensioni nazionali di 24 ore relative al settore aereo per i funzionari delle aziende e vettori (dalle 00:01 alle 24:00), gruppo Alitalia Sai in A.S. (dalle 00:01 alle 23:59), navigante Alitalia Sai in A.S. (dalle 00:01 alle 24:00), navigante tecnico gruppo Alitalia in A.S., (dalle 00:01 alle 23:59), navigante tecnico e di cabina gruppo Air Italy (dalle 00:01 alle 23:59), Enav Acc di Roma (dalle 13:00 alle 17:00), navigante ''piloti e assistenti di volo'' Air Italy (dalle 00:01 alle 24:00), navigante ''piloti e assistenti di volo'' gruppo Alitalia Sai-Citylner in As (dalle 00:01 alle 24:00) ed Enav (dalle 00:01 alle 24:00), per la giornata di lunedì 25.

Passando a mercoledì 27, troviamo un blocco aziendale del settore ferroviario di 24 ore dalle 21:00 del 27/11 alle 20:59 del 28/11 che interessa il personale Blujet in servizio sullo stretto di Messina. Infine, venerdì 29 novembre 2019 ancora una volta per il trasporto pubblico locale aziendale si fermano i dipendenti Seta Bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza per otto ore in diverse modalità.