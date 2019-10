Il comune di Torino ha indetto un nuovo concorso pubblico, volto al reclutamento di 100 unità di personale da inserire a tempo indeterminato nel ruolo di istruttore amministrativo (Cat. C1). Il compenso lordo sarà di euro 20.344,07 lordi annui. La domanda dovrà essere trasmessa online, entro le ore 13:00 del 28 ottobre 2019.

Per poter partecipare al concorso occorre possedere i seguenti requisiti:

Possedere la cittadinanza italiana o di uno dei paesi appartenenti all’Unione Europea,

età non inferiore ad anni 18 e non superiore ai 65 anni,

diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale,

di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale, per i candidati nati entro il 31/12/985, essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva,

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo.

Domanda

La domanda di ammissione alla selezione, dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica, seguendo accuratamente le istruzioni di compilazione e invio disponibili nel sito del Comune di Torino: non saranno accettate domande consegnate manualmente o inviate con altre modalità.

Nella domanda di partecipazione, il candidato deve dichiarare:

cognome e nome,

codice fiscale,

luogo e data di nascita,

residenza,

numero di telefono,

indirizzo di posta elettronica,

attestato di pagamento della tassa di partecipazione.

Prove concorsuali

Le prove si divideranno in tre distinte parti, la prima parte sarà volta alla preselezione dei candidati e si effettuerà solo nel caso in cui pervengono più di 1000 domande.

Il test sarà composto da quesiti a risposta multipla volti alla verifica della capacità del candidato in materie di carattere di cultura generale, di ragionamento logico verbale e matematico.

Ai sensi dell’art. 20 comma 2-bis della legge 104/1992, i candidati affetti da invalidità uguale o superiore all’80%, non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva ed accedono direttamente alla prova scritta.

Tale circostanza dovrà risultare da apposita dichiarazione e da certificazione attestante lo stato di invalidità allegata alle domande di partecipazione

Alla prova scritta accederanno i primi 500 candidati e consisterà nella risoluzione di un questionario a risposta multipla o in un questionario a risposte aperte sulle seguenti materie: nozioni sull'ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli enti locali, elementi sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e elementi in materia di documentazione amministrativa e di codici di appalto.

Infine, alla prova orale saranno ammessi soli i candidati che avranno ottenuto un punteggio superiore a 36/60 nella prova scritta e verterà sulle materie della prova scritta.