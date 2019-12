In Sicilia è stato dato il via a numerose assunzioni Comunali: saranno 312 i posti destinati a diverse figure. Nelle aziende partecipate del Comune di Palermo, infatti, saranno inseriti: spazzini, funzionari, autisti, operatori di manutenzione, redattori e altre risorse da inserire nei settori della raccolta rifiuti, gestione dell'illuminazione pubblica, servizio idrico. Le candidature dovranno essere inoltrate telematicamente non appena saranno banditi i concorsi pubblici.

Le offerte di lavoro e le figure ricercate in Sicilia

Le imprese Amat, Amap, Amg e Rap, mediante una recente delibera comunale, sono state autorizzate a ricercare nuove risorse da impiegare per diversi ruoli professionali e in vari settori che operano nel comune di Palermo e zone limitrofe.

Mediante un comunicato stampa, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, sono stati infatti annunciati nuovi concorsi con i quali sarà impiegato il personale per il triennio 2019/2021. A partire dai prossimi mesi saranno avviati i Concorsi Pubblici nei seguenti ambiti e ruoli:

Risorse Ambiente Palermo : 154 posti per dirigenti tecnici, spazzini, operatori specializzati nella raccolta differenziata, svuotamento cestini.

: 154 posti per dirigenti tecnici, spazzini, operatori specializzati nella raccolta differenziata, svuotamento cestini. Amg Energia SpA: 20 posti per direttori gestionali, generali, direzione pubblica illuminazione ed energia.

20 posti per direttori gestionali, generali, direzione pubblica illuminazione ed energia. Amap SpA : 20 posti per dirigenti tecnici, responsabili e funzionari amministrativi.

: 20 posti per dirigenti tecnici, responsabili e funzionari amministrativi. Amat Palermo SpA: 121 posti per autisti, operatori di manutenzione, un avvocato, un direttore generale, un dirigente, un redattore, tre capi unità tecnica.

Le società interessate e come inviare la propria candidatura

Le società che hanno avviato questo piano di assunzioni 2019/2021 mettono a disposizione le suddette Offerte di lavoro.

In particolare Amat gestisce il trasporto pubblico locale nel Comune di Palermo comprese le operazioni di applicazione e manutenzione della segnaletica stradale. La società Amap, invece, provvede all'amministrazione e della manutenzione del servizio idrico in numerosi comuni dell'area palermitana. L'azienda Risorse Ambiente si occupa dei servizi di raccolta differenziata e igiene del territorio, monitoraggio acustico e dell’inquinamento atmosferico, e tutela delle strade cittadine. Amg si occupa di energia, ripartizione di metano e illuminazione pubblica.

Coloro che sono interessati a candidarsi ai suddetti ruoli per le prossime assunzioni in Amat, Amap, Amg e Rap dovranno attendere l’uscita dei bandi ufficiali dei concorsi pubblici di ciascuna azienda. Gli avvisi saranno divulgati attraverso i siti web di riferimento delle aziende segnalate.