La Regione Campania ha pubblicato un bando pubblico per l'assunzione di 416 posti di categoria C, nei seguenti ruoli professionali: 316 posti di 'Istruttore policy regionali – Centri per l’impiego' e 100 posti di 'Istruttore ai Sistemi informativi e tecnologie. Per entrambe le professioni è previsto la riserva dei posti a favore del personale della giunta della regione Campania. Potranno prendere parte alle rispettive selezioni pubbliche, i partecipanti in possesso della cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea e che abbiano compiuto la maggiore età ed aver conseguito i titoli di studio come di seguito indicato: per il ruolo di Istruttore policy regionali – Centri per l’impiego: essere in possesso di un diploma quinquennale o maturità di secondo grado che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria.

Mentre per il profilo di Istruttore Sistemi informativi e tecnologie e necessario aver conseguito: un diploma di ragioniere programmatore, perito informatico, o altro diploma equivalente a indirizzo informatico.

Domanda di partecipazione

I soggetti interessati dovranno inviare la domanda di ammissione per via telematica, compilando il modulo on-line presente nel sito: della Regione della Campania, entro il prossimo gennaio 2020. Nel caso il numero delle domande pervenute è superiore a tre volte le unità dei posti banditi per i singoli ruoli professionali, la commissione esaminatrice provvederà all'espletamento di una prova preselettiva.

Procedura concorsuale

La prova scritta sarà volta alle conoscenze teoriche relative inerenti le materie di suddette professioni e sarà costituita da 60 quesiti nelle seguenti materie:

Profilo di istruttore policy regionali:

Elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento alla disciplina del pubblico impiego;

Elementi di diritto del lavoro.

Profilo di Istruttore sistemi informativi e tecnologie

Elementi di metodi di analisi;

Elementi di architetture e protocolli di rete e sicurezza informatica;

Elementi di metodi informatici per la statistica e il data science.

L'avviso alla prova orale verrà comunicato ai candidati che avranno superato il test scritto.

Oltre alla prova concorsuale, la commissione assegnerà fino a un massimo di 5 punti per titoli di studio, per il periodo di servizio di ruolo prestati nella medesima categoria e titoli di laurea afferenti per la professione alla quale si concorre. Per altre delucidazioni è possibile reperire il bando completo, nel sito istituzionale della Regione Campania: voce 'amministrazione trasparente - bandi di concorso', oppure nell'ultimo numero del BURC digitale di suddetta regione.