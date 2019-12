Selezioni aperte finalizzate alla ricerca di figuranti per uno spot pubblicitario di un noto marchio di mobili per la casa, con riprese a Milano. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per la ricerca di comparse per la realizzazione dello spot di nuovi modelli di televisori in 4K, con riprese da effettuarsi il prossimo 22 gennaio nella Capitale.

Uno spot di mobili

Per la realizzazione di uno spot pubblicitario per un noto marchio di mobili per la casa sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di figuranti.

Le riprese verranno poi effettuate a Milano a metà del prossimo mese di gennaio 2020, nell'arco di una sola giornata (dalle ore 8 alle 17, con un'ora di pausa e pranzo a carico della produzione). In particolare, la richiesta in questione è indirizzata verso le seguenti figure: due uomini di età compresa tra 50 e 60 anni, due ragazze tra 25 e 35 anni, due donne tra 40 e 50 anni. Si richiede bella presenza. Occorre precisare che l'età indicata va sempre riferita a quella scenica e mai a quella anagrafica.

Si precisa inoltre che non è previsto il rimborso delle spese. Gli interessati devono inviare quanto prima la propria candidatura, indicando i propri dati personali e di contatto e allegando alcune fotografie recenti e ben visibili, al seguente indirizzo di posta elettronica: castingspot82@gmail.com. I provini si terranno poi esclusivamente su convocazione.

Uno spot di televisori

Selezioni aperte per realizzare uno spot di carattere pubblicitario relativo al lancio di nuovi modelli con tecnologia 4K di una nota marca di televisori (non specificata nell'annuncio del casting).

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Offerte Di Lavoro

In particolare, la richiesta è orientata verso comparse, sia uomini che donne, con le seguenti caratteristiche: due donne di età compresa tra 45 e 55 anni, due giovani donne intorno ai 35 anni, due giovani uomini di età compresa tra 30 e 40 anni, tutti e tutte di bella presenza. Le riprese del video correlato allo spot in questione verranno successivamente effettuate a Roma il prossimo 22 gennaio 2020, a partire dalle ore 9 e fino, orientativamente, alle ore 18. Oltre alla regolare retribuzione, non sono previsti rimborsi delle spese sostenute e occorre aggiungere a tale proposito che verranno preferite le candidature di coloro che risiedono nel Lazio, anche se non in via esclusiva.

Gli interessati a proporsi per lo spot sono tenuti ad inviare con la massima sollecitudine dati personali, riferimenti di contatto e due fotografie attuali al seguente indirizzo di posta elettronica: castingstudiospot@gmail.com. Seguirà poi la convocazione per i soggetti ritenuti interessanti sulla base di una prima valutazione riguardante la documentazione inoltrata.