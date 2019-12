Sono attualmente in corso i casting per la ricerca di figuranti semplici e di opinionisti per un nuovo talk show televisivo, con riprese a Roma, Milano e Napoli.

Inoltre sono attualmente aperte le selezioni di attrici per uno spettacolo dal titolo Schnell in tournée dal prossimo 20 gennaio.

Un programma televisivo

Per la realizzazione di un programma televisivo, dal titolo ancora orientativo 'Attualità in onda', la cui messa in onda è prevista per febbraio 2020, nell'ambito di un circuito di reti locali che comunque andranno a coprire l'intero territorio nazionale, sono attualmente in corso le selezioni di figuranti.

Si tratta di un talk show in cui verranno affrontate tematiche di tutti i tipi, anche di livello molto impegnativo.

I selezionati dovranno stare dietro ai conduttori, senza alcun intervento, ma tra di loro verranno scelti alcuni opinionisti che parteciperanno attivamente alla trasmissione.

La registrazione delle varie puntate, che si terrà in studi televisivi di Milano, Roma e Napoli, è prevista a partire dalla metà del mese di gennaio del nuovo anno. Ogni puntata avrà una durata di circa venti minuti, per un impegno dalle ore 14 alle ore 19, per circa otto settimane.

In particolare, la richiesta in questione è indirizzata nei confronti di uomini e donne di età compresa tra 18 e 70 anni.

Gli interessati a presentare la propria candidatura devono inviare dati personali, riferimenti di contatto e un paio di fotografie al seguente indirizzo di posta elettronica: castingspot2020@ gmail.com, a cui quanti intendono proporsi anche in qualità di opinionisti devono aggiungere il proprio curriculum artistico-professionale, concernente le proprie precedenti esperienze nel settore. I candidati devono risiedere o, quantomeno, avere un appoggio nelle città indicate o nei dintorni di esse.

Uno spettacolo

Per lo spettacolo dal titolo Schnell, la compagnia 'Teatri di Carta' cerca una attrice maggiorenne. Lo spettacolo verrà portato in tournée a partire dal 20 gennaio. In particolare, la richiesta è indirizzata verso maggiorenni che abbiano però una età scenica di circa 15 anni, con residenza o appoggio a Napoli e in possesso di una ottima dizione, di capacità di improvvisazione e rilevante predisposizione alla danza. Si richiede la disponibilità dal 2 gennaio al 14 febbraio 2020.

Gli interessati devono inviare, entro e non oltre il prossimo 17 dicembre, i propri dati personali e di contatto, unitamente a due fotografie e al proprio curriculum artistico, al seguente indirizzo di posta elettronica: teatridicartanapoli@ gmail.com.

I casting si terranno poi, eaclusivamente su convocazione, il prossimo 20 dicembre a Napoli.