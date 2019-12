Banijay Italia, importante casa di produzione di noti programmi televisivi, sta preparando un nuovo format per la tv tutto incentrato su protagonisti di puntata (solamente maggiorenni) dal carattere particolarmente difficile o, meglio, davvero insopportabile. Sono poi ancora in corso le selezioni relative alla ricerca di danzatori e di danzatrici per l'organico della compagnia 'Egri Bianco Danza' di Torino.

Un nuovo programma per la tv

La nota casa di produzione televisiva Banijay Italia ha da poco fatto partire i casting per la ricerca di protagonisti di puntata dal carattere difficile, polemico, insopportabile.

Gli interessati a proporsi per questa nuova trasmissione devono far riferimento al sito web di Banijay Italia, alla sezione casting (dove peraltro si possono trovare indicazioni riguardanti altre selezioni tuttora in corso), anche al fine di reperire ulteriori dettagli e informazioni per poi passare alla compilazione del relativo form online, in base alle richieste e allegando inoltre i dati del proprio codice fiscale, i riferimenti di contatto, due fotografie (in primo piano e a figura intera) in formato jpg e di peso non superiore a 5 MB.

Unitamente a ciò occorre inserire un breve video di presentazione che non deve oltrepassare 40 MB. Infine, e forse da ritenersi quasi la componente principale della propria candidatura, si deve compilare la parte dal titolo 'Raccontaci di te', tenendo in considerazione lo scopo del nuovo programma. Possono partecipare alle selezioni solamente candidati maggiorenni.

Una compagnia di danza

La compagnia 'Egri Bianco Danza' di Torino, diretta da Susanna Egri e Raphael Bianco, cerca danzatori e danzatrici, sia professionisti che 'stagiaires', da inserire nel proprio organico per le attività artistiche previste per il prossimo anno. In questi casi il repertorio spazia dal balletto neoclassico alla danza contemporanea. Gli interessati devono inviare il proprio curriculum artistico in formato PDF (comprensivo delle indicazioni relative a data di nascita, luogo di residenza, recapito telefonico), un foto ritratto, due fotografie di scena, il link di rimando ad un video di YouTube o di Vimeo, una lettera di motivazione in formato PDF, al seguente indirizzo di posta elettronica: organizzazione@egridanza.com, inserendo nell'oggetto 'Audizione Egribiancodanza'.

L'inoltro della candidatura va effettuato entro e non oltre le ore 23 del prossimo 17 gennaio 2020. Le selezioni, solamente su convocazione, si svolgeranno poi sabato 1 febbraio del prossimo anno alle ore 11:30 presso la sede della compagnia, a Torino.