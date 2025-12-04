Nezir cospargerà di miele il viso di Munir e lo darà in pasto alle api nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 10 dicembre: sarà la severa punizione per il tentato suicidio di Sarp.

Le anticipazioni tv rivelano che Sarp proverà a togliersi la vita e Nezir lo fermerà in tempo. Il fatto che Munir non sia riuscito a fermarlo, però, sarà per Korkmaz motivo di rabbia e per questo deciderà di punirlo duramente.

Paura a La forza di una donna: Munir e Sarp nelle mani di Nezir

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sarp tenterà di togliersi la vita con un lenzuolo quando sarà catturato da Nezir.

L'uomo sarà rinchiuso in un capanno con Munir e la prima notte per lui sarà tormentata dai sensi di colpa nei confronti di mogli e figli, tutti nelle mani di Korkmaz. Sarp si sveglierà all'alba con un solo pensiero: farla finita in modo da mettere fine alla vendetta di Nezir e liberare la sua famiglia. Quando ne parlerà con Munir, Sarp non troverà certo complicità. Il socio di Suat farà di tutto per far cambiare idea a Sarp che però arriverà ad aggredirlo pur di portare a termine il suo compito. Munir avrà paura di un'eventuale reazione di Nezir, ma Sarp gli raccomanderà di dare l'allarme solo quando sarà certo che è morto e di dire che lui non si è accorto di niente perché dormiva. Sarp sarà sul punto di lasciarsi andare dopo aver legato il lenzuolo, quando arriveranno Nezir e i suoi uomini.

Korkmaz fermerà subito il suo nemico, ridendo di lui, ma la più grande punizione sarà per Munir. Fingendo di servire la colazione, Nezir cospargerà di miele il viso di Munir e poi lascerà un vassoio sul suo comodino.

La severa punizione di Nezir per Munir

Nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 10 dicembre, Munir aprirà la pentola per fare colazione e vi usciranno decine di api, pronte ad attaccarlo. Saranno momenti terribili per Sarp e Munir che non riusciranno a liberarsi delle api. Queste ultime si concentreranno soprattutto sul viso di Munir a causa del miele. Nel frattempo, Nezir andrà a fare colazione con Bahar e i bambini. Doruk sarà sempre più affascinato da Korkmaz e dai suoi tatuaggi, ma sua madre gli impedirà di fare molte domande.

Il bambino si alzerà per fare un gioco con Nezir, ma lui rifiuterà facendolo rimanere male. Si scoprirà che quello che voleva fare Doruk era un gioco che Nezir faceva spesso con suo figlio.

Perché Nezir ha rapito Bahar e i bambini?

Nelle scorse puntate de La forza di una donna, Sarp ha fatto un incidente mentre andava a fare la spesa. Proprio mentre Bahar e i bambini erano da soli, Nezir i suoi uomini sono arrivati alla villa. Korkmaz voleva catturare solo Sarp, ma in sua assenza ha preferito prendere la sua famiglia, sperando che lui sarebbe andato a riprenderli. Nezir odia profondamente Sarp perché ha tolto la vita a Mert, il suo unico figlio. Da quella tragedia, Korkmaz non si dà pace e il suo unico obiettivo è farsi giustizia da solo. I ricordi di Mert sono tutto quello che Nezir ha e l'incontro con Doruk gli ha riportato alla mente alcuni atteggiamenti di suo figlio.