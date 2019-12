Il comune di Pomigliano d'Arco, centro abitato della città metropolitana di Napoli, ha indetto una procedura di gara, a pubblico incanto, per l'assegnazione di aree pubbliche in concessione finalizzata all'installazione di chioschi destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi. Vendita di giornali, fiori, prodotti artigianali o artistici o somministrazione e vendita di prodotti alimentari e bevande: sono queste le due tipologie ammesse in vari luoghi della città, per chioschi dell’estensione massima di quaranta metri quadrati.

I requisiti di partecipazione e scadenza del bando

I requisiti per poter partecipare al bando pubblico sono i seguenti: occorre aver compiuto il diciottesimo anno di età, essere cittadino italiano e non avere rapporti di lavoro dipendente. Il bando è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Pomigliano d’Arco con relativa domanda di partecipazione. Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 di lunedì 27 gennaio 2020 ed essere presentate di persona direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune o, in alternativa, indirizzate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Comune di Pomigliano d’Arco, piazza Municipio n.

1. Tra le zone individuate ci sono anche il Parco Bachelet (via Fratelli Bandiera), piazza Paolo Borsellino (via Nilde Iotti), l’area presso il Centro Caponnetto (via Cosimo Miccoli), il piazzale attiguo al cimitero (sulla strada provinciale Pomigliano – Sant’Anastasia), via Puglie, via Luraghi.

Le parole dell'assessore Sibilio

"Con precedente delibera di giunta, in seguito ad uno studio approfondito del territorio realizzato grazie alle competenze dell'ufficio tecnico, abbiamo individuato alcune aree pubbliche da destinare all'installazione di chioschi, ove poter aprire delle attività commerciali – spiega l’assessore all'urbanistica e ai lavori pubblici avv. Raffaele Sibilio - il bando è rivolto a persone disoccupate che intendono investire in nuove attività commerciali e che a proprie spese possono installare un chiosco dove intraprendere un’ attività commerciale.

Le finalità del bando, oltre al risvolto sociale ed occupazionale, sono chiare: rivitalizzare le aree prescelte, aumentando il flusso di fruitori e incrementando così il turismo cittadino. Tra le aree individuate sono state inserite tre polmoni verdi, i Giardini di infanzia, il Parco delle Acque ed il Parco Nicholas Green, oltre alla nuova piazzetta Rodari. È una nuova ed importante opportunità territoriale che speriamo i nostri concittadini sappiano cogliere, investendo nuove e sane risorse degne di una città moderna come Pomigliano d'Arco".