Casting attualmente in corso per la ricerca di numerose comparse per uno spot televisivo da girare prossimamente a Milano e di figure varie per un cortometraggio con riprese da effettuarsi in Puglia.

Uno spot

Per la realizzazione di uno spot televisivo le cui riprese verranno effettuate agli inizi del prossimo mese di febbraio a Milano (la notte del 4 e nelle giornate del 6 e del 7), sono in corso le selezioni per la ricerca di 50/60 comparse.

In particolare, la richiesta in questione è indirizzata nei confronti di ambosessi di età compresa tra 20 e 30 anni, snelli, fashionable e di bellissima presenza.

Si richiede la disponibilità per tutte le tre date.

Per proporre la propria partecipazione alle selezioni, gli interessati devono inviare quanto prima la propria candidatura, corredata di dati personali (comprensivi della propria età), riferimenti di contatto, un paio di fotografie, al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@ parterre.tv, inserendo nell'oggetto 'Spot 4-6-7 febbraio'.

Uno short film

Per realizzare il cortometraggio dal titolo La Pescatora, diretto da Lucia Lore e prodotto da 'Laura Catalano - 8 Production', sono in corso le selezioni per la ricerca di due figure.

In particolare viene cercata una bambina di età compresa tra 7 e 9 anni, dai capelli neri e ricci, con carnagione scura, carattere di tipo vivace e un marcato accento del Salento, in grado di nuotare e con una notevole dimestichezza con il mare e la pesca. Inoltre viene cercato un ragazzo tra 11 e 13 anni, tipico giovane del sud, moro, anche lui con un deciso accento salentino, avvezzo alla vita di mare, soprattutto alla barca e alla pesca.

Entrambi devono risiedere in Puglia.

Le riprese verranno poi effettuate orientativamente nel mese di marzo tra la provincia di Brindisi e quella di Lecce. La candidatura va inoltrata a cura dei genitori o dei relativi tutori legali, e va inviata ai seguento indirizzo di posta elettronica: lapescatora2020@ gmail.com e info@ pr8duction.com, indicando i dati del minore e i propri riferimenti di contatto, e allegando due fotografie (in primo piano e a figura intera) e l'eventuale curriculum artistico del candidato.

I casting si svolgeranno poi, esclusivamente a seguito di convocazione da parte della produzione, sabato 25 gennaio (dalle ore 13 alle 17,30) e domenica 26 gennaio (dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle ore 17,30), a Lecce, presso Manifatture KNOS di Via Vecchia Frigole, 36. In tale ambito, i convocati devono presentarsi accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci, i quali devono essere muniti della fotocopia di un documento di identità, del codice fiscale e del codice Iban sia propri che del candidato.