Nuove interessanti opportunità di lavoro nella nota azienda di trasporto di merci su strada Bartolini. La società, infatti, ha avviato le assunzioni per impiegati assistenza alla clientela da inserire nella sede di Bologna. Le ricerche sono rivolte a giovani diplomati che verranno assunti con contratto a tempo indeterminato.

Bartolini avvia la campagna di assunzioni

Bartolini ha da tempo avviato una campagna di assunzioni volta all'ampliamento del proprio organico. Tuttavia, la nota azienda che funge anche da corriere espresso mira ad una riorganizzazione aziendale puntando molto sulle risorse umane e garantendo un miglior servizio alla clientela.

Difatti, sin dalla nascita, Bartolini è stata un'azienda in forte espansione, anche grazie ai suoi continui investimenti nel personale. Ad oggi, conta più di 900 dipendenti che operano nelle varie filiali distribuite su tutto il territorio nazionale. Inoltre, Bartolini gestisce molte attività che vanno dal trasporto nazionale su gomma, alla logistica e al trasporto internazionale di merci. In Italia, infatti, è presente con oltre 195 filiali e si avvale anche della collaborazione di network esteri con copertura di destinazioni in tutto il mondo.

Si ricercano impiegati assistenza clienti

Per questo motivo, Bartolini è alla continua ricerca di personale da inserire nel proprio organico ed in particolare nel settore amministrativo. Difatti, ha recentemente aperto le assunzioni per impiegati assistenza alla clientela che saranno destinati alla sede centrale di Bologna. Le ricerche sono rivolte sia a uomini e a donne che si occuperanno di supportare il responsabile nella soluzione delle problematiche riguardanti le spedizioni.

Inoltre, dovranno assistere la clientela su eventuali danni, disguidi e resi, oltre ad espletare le varie mansioni d'ufficio. Per tale posizione viene richiesto un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e una pregressa esperienza nel settore post-vendita. Inoltre, i candidati ideali dovranno possedere ottime doti comunicative e relazionali, capacità al problem solving e un'ottima conoscenza degli strumenti informatici.

Posizioni aperte per analisti programmatori

Bartolini, inoltre, è alla ricerca di analisti programmatori che, invece, si occuperanno dello sviluppo dei sistemi informativi aziendali, oltre a curare la realizzazione dei programmi e la manutenzione dei software. Tuttavia, si ricercano diplomati o laureati in materie tecnico-scientifiche che abbiano una discreta conoscenza dei linguaggi microsoft e delle metodologie di sviluppo. Per candidarsi alle selezioni, gli interessati potranno inviare il curriculum direttamente sul portale Bartolini, dove potranno consultare tutte le Offerte di lavoro attive.