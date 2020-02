Ancora assunzioni aperte nella nota società di trasporto ferroviario presente nel Nord Italia. Si tratta di Ferrovienord facente parte del Gruppo FNM che recentemente ha aperto le selezioni per impiegati di magazzino e collaudi e assistenti coordinatori dell'esecuzione lavori. Le assunzioni sono aperte per giovani laureati e diplomati.

Ferrovienord avvia le assunzioni per diplomati e laureati

La nota società nasce nel 1985 a seguito della trasformazione della società Ferrovie Nord Milano S.p.A. in una holding.

È stato formato il Gruppo FNM che controlla l'azienda, leader nel trasporto di passeggeri su rotaie. Ad oggi è considerata una delle maggiori società operanti nelle regioni del Nord Italia e può contare sulla collaborazione di oltre 800 dipendenti. L'azienda ha avviato anche un piano di reclutamento che porterà a nuove assunzioni per vari profili professionali. La società, infatti, è interessata all'inserimento di nuove risorse in possesso di una laurea anche se alcune posizioni sono aperte anche a giovani diplomati.

Si ricercano impiegati di magazzino

In particolare, Ferrovienord è alla ricerca di impiegati di magazzino e collaudi che svolgeranno mansioni tecnico amministrative significative e parteciperanno ai processi di fabbricazione e trasformazione, oltre ad interpretare la documentazione tecnica di pertinenza. Per tale posizione, infatti, si richiede una laurea in Ingegneria o, in alternativa un diploma in ambito tecnico.

In questo caso, il candidato dovrà avere una pregressa esperienza nel campo dei collaudi ferroviari. Inoltre, la mansione richiede un'esperienza di almeno 10 anni nel medesimo ruolo, conoscenza del sistema gestionale SAP e della lingua inglese e il possesso delle certificazioni di idoneità all'audit su processi relativi e prodotti relativi a forniture, oltre a ottime capacità a lavorare in autonomia.

Posto per assistente al coordinatore esecuzione lavori

Tra le posizioni aperte, anche quella riguardante l'assunzione per assistente al coordinatore dell'esecuzione lavori. In questo caso, viene richiesto il possesso di una laurea in Ingegneria, una pregressa esperienza nel ruolo ed una adeguata capacità professionale in ambito tecnico-amministrativo. La risorsa svolgerà mansioni di analisi e dovrà essere capace di rapportarsi in un gruppo, oltre a possedere ottime doti relazionali. Inoltre, fra i requisiti richiesti, anche un buon uso del pc e del pacchetto Office, una conoscenza della lingua inglese e competenze in ambito di sicurezza sul lavoro e ambientale.

Per candidarsi alle Offerte di lavoro, gli interessati potranno inviare la propria candidatura, allegando il curriculum vitae direttamente sul portale istituzionale del Gruppo FNM, alla sezione "Invia Cv".