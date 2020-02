Casting in corso finalizzati alla ricerca di numerose comparse per realizzare alcuni spot (in tutto quattro e con riprese da effettuarsi a Milano, Roma, Napoli e Catania) connessi ad una catena commerciale di fast food in franchising per l'apertura di nuovi punti vendita. Sono poi tuttora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di ruoli attoriali (sia maschili che femminili) per realizzare alcune produzioni teatrali su Roma da parte della compagnia IncanTeatro.

Quattro spot

Per la realizzazione di quattro spot connessi all'apertura di nuovi punti vendita in franchising di una nota catena di fast food, si cercano numerose comparse.

Le riprese verranno successivamente effettuate in queste città: Roma, Milano, Catania e Napoli. Entrando maggiormente nello specifico, la richiesta in questione è indirizzata verso quindici tra uomini e donne, tra 18 e 40 anni, per ciascuna delle città precedentemente indicate per le riprese. Si richiede a tutti i candidati e le candidate bella presenza e la personale disponibilità per una intera giornata di riprese, orientativamente dalle ore 8 alle 18 (con un'ora di pausa), a metà del prossimo mese di marzo in data tuttora da definire.

Verranno preferite (ma comunque senza particolari vincoli) le richieste di soggetti residenti in una delle quattro città precedentemente indicate. Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare dati personali, riferimenti di contatto e alcune fotografie (recenti e ben visibili) a questo indirizzo di posta elettronica: franchisingmarket99 @ gmail. com. I casting si svolgeranno poi esclusivamente a seguito di convocazione.

Spettacoli di IncanTeatro

Per realizzare alcuni interessanti spettacoli teatrali a Roma, la compagnia IncanTeatro seleziona attualmente alcuni attori ed attrici, tutti e tutte di età compresa tra 22 e 30 anni e in possesso di una rilevante predisposizione nei confronti sia nell'ambito del canto che di quello della danza. Le relative audizioni si svolgeranno poi nel corso del prossimo mese di marzo, esclusivamente su convocazione e in luogo e data tuttora de decidere.

Gli interessati a proporsi per le audizioni devono inviare, entro e non oltre le ore 12 del prossimo 1 di marzo, la propria candidatura, corredata di dati personali, riferementi di contatto, due fotografie recenti e il proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: incanteatro @ gmail. com. Per reperire ulteriori informazioni e dettagli consigliamo comunque di visionare previamente il sito web della compagnia teatrale, anche al fine di conoscere in modo adeguato le finalità che si prefigge.