Firmato il DM 95 del 12 febbraio 2020 di avvio del V ciclo del percorso di specializzazione per le attività didattiche sul sostegno per un numero complessivo di posti pari a 19.585 distribuito su tutte le regioni ma con differente percentuale in relazione alle esigenze dei bisogni educativi degli alunni della Scuola infanzia, primaria e secondaria di I e II grado. Una buona notizia a seguito dello sciopero di ieri 14 febbraio che ha visto coinvolto tutto il comparto della scuola per ottenere risposte valide sui contratti, sulla situazione di precari con più di tre anni di servizio, su l'obbligo della sede e sui parametri di reclutamento dei docenti.

Requisiti di accesso sostegno già regolamentati dal DM 92/2019

Stabilite anche le date delle prove di accesso disposte per le giornate del 2 e 3 aprile 2020 per tutti gli indirizzi della specializzazione sul sostegno. Previsto il maggio del 2021 quale termine dei corsi di formazione sul sostegno. Qualche novità invece sui requisiti di accesso e già precedentemente regolamentati nell'art. 3 comma 1 (Requisiti di ammissione e articolazione del percorso) e nell'art. 5 comma 2 (disposizioni transitorie e finali) del Decreto Ministeriale n.92/2019.

Potranno partecipare alle prove del Tfa sostegno i docenti idonei, i vincitori di altre procedure selettive e/o che hanno sospeso la frequenza di un precedente percorso di abilitazione sul sostegno per motivazioni già accertate e certificate. I candidati che hanno superato la prova preselettiva avviata nel 2019, ma non sono rientrati nei posti disposti per percorso di abilitazione in oggetto, dovranno ripetere il test.

Potranno partecipare anche i docenti già immessi in ruolo.

Di seguito potranno inoltrare domanda per l'accesso al concorso per il conseguimento della specializzazione sul sostegno per la secondaria di I e II grado i docenti in possesso di:

abilitazione su una classe di concorso (conseguimento di tutti gli esami necessari per l'insegnamento della cdc che si intende far valere quale requisito)

laurea magistrale/ciclo unico

diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica

titolo equipollente e/o equiparato a uno di quelli sopraelencati in aggiunta ai 24 CFU (discipline antropo-psico-pedagogiche, metodologie e tecnologie didattiche) ad accezione degli Insegnanti Tecnico Pratici (ITP) i quali hanno accesso con il solo diploma, mentre i 24 CFU non costituiscono requisito necessario

Costituisce titolo di accesso la sola laurea in quanto con valore abilitante per la scuola dell'infanzia e primaria:

laurea in Scienze della formazione primaria, in applicazione della L.169/2008

diploma Magistrale entro a.s. 2001/02 (DM 10 marzo 1997)

diploma conseguito presso un liceo Socio-Psico-Pedagogico entro a.s. 2001/02 (DM 10 marzo 1997)

diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguito entro l'a.s. 2001/02 (DM 10 marzo 1997)

Prove selettive abilitazione sostegno, domande e calendario test per ordine e grado di scuola

Prova di accesso disposta con test preliminare costituito da 60 domande su comprensione del testo e competenze linguistiche, con risposta multipla (5) da svolgersi un un tempo di 2 h.

Come indicato nel decreto ministeriale 95/2020, il concorso potrà essere costituito da test preliminare, da una o più prove scritte, ovvero pratiche, e da una prova orale, predisposte dagli Atenei secondo le indicazioni contenute nell'art.4 del decreto 8 febbraio 2019 n.92

Nella mattinata del 02 aprile si svolgeranno le prove di accesso per l'infanzia;

si svolgeranno le prove di accesso per l'infanzia; la sera del 02 aprile si svolgeranno i test per la scuola primaria;

si svolgeranno i test per la scuola primaria; nella mattinata del 03 aprile si svolgeranno le prove della secondaria di I grado;

si svolgeranno le prove della secondaria di I grado; nella serata del 03 aprile si svolgeranno le prove per la secondaria di II grado.

Superano il test preliminare e hanno accesso alla seconda prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per regione.

La prova scritta - seconda - si intende superata con la votazione di 21/30 e con lo stesso punteggio la prova orale.

Prevista l'ammissione diretta alla prova scritta dei candidati con disabilità uguale o superiore all’80%.

Prevista una tassa di partecipazione, ma al momento non si conosce ancora il costo.

Si rimanda anche al sito del Ministero della Pubblica Istruzione in cui è possibile leggere in modo integrale il Decreto Ministeriale di avvio del V ciclo sui percorsi di formazione e specializzazione sulle attività didattiche sul sostegno e la tabella dei numero posti disposti per regione e distribuiti per ordine e grado di scuola.