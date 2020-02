Sono attualmente aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di figure varie per la realizzazione di due nuovi importanti film, rispettivamente Nel ventre dell'enigma, diretto da Pupi Oggiano, e Detenuta, per la regia di Mirko Alvernini. In entrambi i casi, le riprese verranno effettuate nel corso dei prossimo mesi.

Il film 'Nel ventre dell'enigma'

Per il nuovo film diretto dal regista Pupi Oggiano e dal titolo Nel ventre dell'enigma, sono attualmente in corso le relative selezioni. Le riprese verranno successivamente effettuate a Torino nel corso della prossima primavera.

In particolare, per questo film, scritto dal regista stesso assieme ad Antonio Tentori e Corrado Artale, si cercano i seguenti ruoli: un uomo e una donna, entrambi di età compresa tra 25 e 50 anni e dal portamento elegante quanto austero, un ragazzo e una ragazza tra 18 e 25 anni, una ragazza di bella presenza e di età compresa tra 18 e 25 anni e una giovane donna, anch'essa di bella presenza, di età compresa tra 20 e 30 anni.

Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare quanto prima, e comunque entro e non oltre il prossimo 26 febbraio, i propri dati personali e di contatto, allegando inoltre due fotografie recenti e ben visibili e l'eventuale curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: nelventredellenigma@ gmail.com.

In alternativa, è possibile inoltrare la propria candidatura come messaggio privato alla pagina Facebook del film stesso, ovvero a: www.facebook.com/nelventredellenigma. I provini si terranno poi a Torino ma esclusivamente a seguito della eventuale convocazione da parte della produzione.

Il film 'Detenuta'

Per la realizzazione del nuovo film diretto dal regista romano Mirko Alvernini dal titolo Detenuta, sono appena partite le selezioni finalizzate alla ricerca di ruoli attoriali.

Le riprese del film verranno poi effettuate a partire dalla fine del prossimo mese di marzo.

Detenuta è tutto incentrato sulla vicenda di una giovane madre, la quale a seguito di un grave errore di carattere giudiziario si vede dolorosamente sottrarre la propria figlia da parte degli assistenti sociali, per darla poi ad un'altra coppia in affdamento.

Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare quanto prima i propri dati personali unitamente ai relativi riferimenti di contatto, allegando inoltre alcune fotografie e, se possibile, il proprio curriculum artistico, al seguente indirizzo di posta elettronica: mainboard.production@ gmail.com.

I soggetti ritenuti interessanti per le riprese verranno successivamente contattati.