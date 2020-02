Casting tuttora aperti per la ricerca di figure varie per la realizzazione di due nuovi interessanti cortometraggi, di cui uno di tesi presso l'Istituto Europeo di Design di Milano e uno in Piemonte per la Reddress Srl e la 'Officine Iano's'.

Un cortometraggio di tesi

Per la realizzazione di uno short film di tesi, correlato all'Istituto Europeo di Design di Milano, sono in corso le selezioni per la ricerca di attori e di attrici per i seguenti ruoli: Thomas e Iris, un uomo e una donna entrambi di scenica compresa tra 20 e 23 anni.

Gli interessati a proporsi devono inviare la propria candidatura, corredata di dati personali, riferimenti di contatto, curriculum artistico-professionale, due fotografie (una in primo piano e una a figura intera), un selftape (video di presentazione con prova attoriale), al seguente indirizzo di posta elettronica: respirodassenzio@ gmail.com. I provini si svolgeranno poi su convocazione.

Uno short film in Piemonte

Per la realizzazione di un cortometraggio ambientato intorno alla fine del 1800, la società Reddress Srl e l''Associazione Culturale Officine Iano's' sono attualmente in cerca innanzitutto di un ragazzo di età compresa tra 16 e 27 anni, dal viso pulito e che esprima una forma di fascino 'antico'.

Il giovane deve essere possibilmente (ma non è vincolante) con capelli e occhi chiari e preferibilmente deve avere capelli medio/lunghi o, quantomeno, essere disponibile a tagliarli. Si cercano inoltre, come figurazioni/comparse, soggetti appartenenti a gruppi di rievocazione storica della fine del 1800 o degli inizi del 1900, nonchè uomini e donne di età superiore a 70 anni, uomini dalla barba lunga o con baffi, uomini e donne di varie età.

Le riprese verranno effettuate in Piemonte orientativamente tra i mesi di settembre e di novembre di quest'anno. Gli interessati possono presentarsi direttamente il prossimo 19 febbraio a Torino, dalle ore 10 alle ore 17, presso la Sala Casting di Torino Piemonte Film Commission, a Via Cagliari, 40/E. I candidati minorenni dovranno essere accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci. Quanti si trovano nell'impossibilità ad essere presenti personalmente il giorno delle selezioni, possono inviare dati personali e di contatto unitamente ad alcune fotografie recenti e ben visibili e a quanto ritengono utile ai fini di una adeguata valutazione (curriculum artistico, video, e altro ancora), al seguente indirizzo di posta elettronica: info@ officineianos.it.

Per reperire ulteriori dettagli e informazioni consigliamo comunque di visionare il sito web di Torino Piemonte Film Commission, alla sezione dedicata ai casting.