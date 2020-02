Attualmente ci sono dei casting aperti, a cura di Cineworld Roma, per la ricerca di sosia di calciatori per una serie televisiva e di baristi e camerieri per un'ulteriore iniziativa. È inoltre in pieno svolgimento il casting tour dello Zecchino d'Oro.

Cineworld Roma

Ci sono delle selezioni ancora in corso a cura di Cineworld Roma. Attualmente si cercano camerieri e baristi di età compresa tra 25 e 45 anni e bariste tra 25 e 35 anni. Tutti e tutte devono dare la propria disponibilità a lavorare martedì 18 e mercoledì 19 febbraio, in orario pomeridiano/notturno.

Gli interessati a candidarsi, devono inviare riferimenti di contatto, dati personali e alcune fotografie a: laurabossa@ cineworldroma.com o, tramite whatsapp, al seguente numero telefonico: 338/4077856.

Cineworld ricerca poi, per la realizzazione di una serie televisiva, i sosia dei seguenti calciatori: Bruno Conti, David Pizzarro e Rodrigo Taddei. In questo caso occorre inviare i propri dati, numero di telefono e fotografie a: vittorio@ cineworldroma.com e/o a g.catania@ cineworldroma.com.

Zecchino d'Oro tour

È tuttora in corso il casting tour dello Zecchino d'Oro per il noto concorso canoro di Rai 1. Il tour, destinato a bambini e bambine di età compresa tra 3 e 10 anni, è predisposto dall'Antoniano di Bologna in sinergia con la nota casa di produzione Wobinda.

Il prossimo casting si terrà ad Agrigento il 15 e il 16 febbraio, presso il 'Centro Commerciale della Città dei Templi', dalle ore 10 alle ore 17.

Poi ci si sposterà domenica 23 febbraio a Torino, presso il 'Centro Commerciale Area 12', quindi a Surbo, in provincia di Lecce, il 29 febbraio presso il 'Centro Commerciale Mongolfiera'. A seguire, selezioni il 1° marzo a Modugno, in provincia di Bari, al 'Centro Commerciale Auchan Modugno', sabato 28 e domenica 29 marzo a Rizziconi, in provincia di Reggio Calabria, al 'Centro Commerciale Porto degli Ulivi', sabato 9 e domenica 10 maggio nuovamente in Sicilia, ma stavolta a Misterbianco, in provincia di Catania, al 'Centro Commerciale Centro.

Inoltre il tutto proseguirà sabato 16 e domenica 17 maggio in provincia di Brescia, a Roncadelle, presso il 'Centro Commerciale Le Rondinelle', e sabato 30 e domenica 31 maggio a Quartucciu, in provincia di Cagliari, al 'Centro Commerciale Le Vele & Millennium'.

Sul sito web della nota trasmissione televisiva è comunque possibile restare aggiornati in tempo reale sui nuovi e ulteriori casting. I genitori dei bambini interessati a prendere parte alle selezioni devono procedere alla relativa iscrizione/registrazione, specificando inoltre a quale casting intendono partecipare. I video delle selezioni che si svolgeranno poi nelle varie parti d'Italia verranno successivamente revisionate dallo staff per procedere quindi alla riconvocazione dei soggetti ritenuti interessanti.