È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 18 del 3 marzo 2020 il concorso pubblico unico nelle sedi Asl della Regione Puglia, per la copertura di 162 posti di collaboratori amministrativo-professionale a tempo indeterminato, il cui bando era stato già emanato nel Bollettino Ufficiale della regione a novembre scorso.

La presentazione delle domande per partecipare al concorso potrà avvenire entro il termine del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale: la scadenza è fissata, pertanto, al 2 aprile prossimo.

Bando concorso 2020 per 162 posti amministrativi e professionali: suddivisione tra le Asl di Puglia

È presente, nel bando di concorso per 162 unità amministrative e professionali (52 posti riservati e 110 non riservati), la suddivisione provinciale dei posti. Nel dettaglio:

36 posti sono destinati all'Asl di Lecce (posti non riservati 23);

33 posti alla Asl Barletta-Trani (non riservati 26);

32 posti alla Asl di Taranto (20 non riservati);

28 posti alla Asl di Bari (18);

14 posti alla Asl di Brindisi (9);

12 posti per la A.O.U. Policlinico (9);

6 posti presso l'I.R.C.C.S. - Istituto Nazionale Tumori "S. De Bellis" di Castellana (4);

1 posto presso l'I.R.C.C.S. - Istituto Nazionale Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari (1).

Concorso Asl Regione Puglia: dove trovare il bando e requisiti domanda

Il testo integrale del bando di concorso per 162 collaboratori amministrativi e professionali, Categoria D, è reperibile nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (Burp) numero 131 del 14 novembre 2019, nel quale sono indicati i requisiti necessari per candidarsi e le modalità di partecipazione.

Più nel dettaglio, tra i requisiti specifici di ammissione al concorso è richiesto il diploma di laurea conseguito in Economia e Commercio, in Scienze Politiche o in Giurisprudenza ed equipollenti, oppure la Laurea Magistrale disciplinata ai sensi del Decreto ministeriale 270 del 2004, oppure la laurea di I livello triennale conseguita ai sensi di una delle classi del Decreto ministeriale 270 del 2004 e 509 del 1999.

Concorso Azienda sanitaria Puglia: come presentare domanda e prove riportate nel bando

Per candidarsi al concorso per collaboratori amministrativi e professionali delle Asl di Puglia, seguendo quanto previsto dal bando, è necessario produrre la domanda esclusivamente in via telematica usando il form on-line reperibile sul sito istituzionale www. sanita.puglia.it /web/asl - Barletta-andria-trani, accedendo all'Albo Pretorio nella sezione concorsi-domande online ed entrando nella sottosezione "Concorso di Collaboratori amministrativi".

Si potrà presentare domanda già a partire dalle ore 10:00 di oggi, 4 marzo 2020, con scadenza fissata alle ore 24:00 del 2 aprile prossimo. Per quanto concerne le prove relative al concorso Asl Puglia, sul bando si legge che è prevista una prova scritta che consiste nella redazione di un tema oppure nella soluzione di una serie di quesiti a risposta multipla nelle materie di Diritto Costituzionale o Diritto amministrativo, in una prova pratica sulla predisposizione di atti relativi alla qualificazione professionale richiesta e, infine, in una prova orale consistente in un colloquio sulle materie di preparazione per la prova scritta.