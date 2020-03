Sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 21-2-2020 è stato emanato un bando per assumere 30 Oss (Operatore Socio Sanitario) presso l'ASL Bi di Biella. Si specifica che il numero dei posti messi a bando con il succitato concorso pubblico potrebbe vedere una riduzione del numero dei posti banditi, in relazione all'esito della procedura di mobilità indetto con lo stesso provvedimento n. 868 del 20/8/2019. Il termine per inviare la propria candidatura spontanea è il 23 marzo 2020, secondo le modalità indicate nell'articolo.

Requisiti: per concorso Oss

I requisiti richiesti agli aspiranti candidati per la posizione di Oss (operatore socio sanitario) presso ASL Bi di Biella sono: essere maggiorenni; essere in possesso della cittadinanza italiana o appartenere ad uno degli Stati membri dell'Unione Europea; non avere precedenti penali; possedere le condizioni psico fisiche idonee per il ruolo per il quale si concorre; avere terminato la scuola dell'Obbligo; titolo professionale di Operatore Socio Assistenziale. I requisiti sopra riportati devono essere posseduti al momenti dell'invio della propria candidatura spontanea pena la mancata accettazione della stessa.

Concorso Oss: prove da sostenere

Le Offerte di lavoro per Oss (operatore socio sanitario) promosse dall' ASL Bi di Biella tramite bando di concorso pubblico prevedono che i candidati sostengano le seguenti prove: una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale.Per conoscere gli argomenti delle prove si rimanda alla consultazione degli argomenti contenuti all'interno del bando stesso. La data delle prove, l'eventuale preselezione in caso di esubero domande, nonché il diario delle prove d’esame, saranno resi noti tramite la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed esami del 26/06/2020 e sul sito dell’A.S.L.

BI nella sezione "Concorsi". Le prove si considerano superate al raggiungimento di 21/30 per ognuna delle stesse.

Come inviare candidature spontanee

Chi desidera inviare la propria candidatura spontanea per il bando di concorso pubblico per Oss (operatore socio sanitario) presso l' ASL Bi di Biella può farlo secondo differenti modalità: inviarla tramite raccomandata di andata e ritorno presso l’Azienda Sanitaria Locale BI di Biella - Ufficio Protocollo – Via dei Ponderanesi n.

2 – 13875 Ponderano (BI), in busta chiusa, sulla quale deve essere indicato il concorso al quale si intende partecipare; invio telematico tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo indicato nel bando stesso. Per ambedue le modalità fa fede la data di ricezione della candidatura. Si specifica che la domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta in carta semplice. Il nominativo dei candidati non ammessi al concorso non viene pubblicato sul sito dell'ente erogatore del bando, ma gli esclusi sono avvisati tramite raccomandata di andata e ritorno. Il nominativo dei candidati ammessi viene pubblicato sul sito dell'Asl Bi di Biella.

Coloro che saranno ammessi alla prova pratica e alla prova orale. Sono avvertiti tramite pubblicazione sul sito dell’ASL BI. Il medesimo avviso viene dato almeno venti giorni prima dello svolgimento delle prove stesse. In relazione al numero dei candidati la commissione può stabilire la effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. Qualora la Commissione esaminatrice decida di applicare questa procedura, ai candidati che hanno superato la prova orale viene data comunicazione immediata della loro ammissione alla prova pratica.