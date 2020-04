Conad apre nuove assunzioni di personale in Italia. Stando alle recenti Offerte di lavoro pubblicate sul portale dell'azienda, infatti, le selezioni sono riservate per addetti alle vendite e contabili per i quali viene richiesto un diploma di maturità. Le risorse saranno inserite nel vari punti vendita della Lombardia e dell'Emilia Romagna.

Nuove assunzioni in Conad Centro Nord

L'azienda Conad costituisce una realtà in forte espansione e per l'ampliamento del proprio organico ha aperto nuove assunzioni in negozio ed in sede per la copertura di diversi posti di lavoro nelle filiali distribuite in Lombardia ed Emilia Romagna.

L'azienda conta sette gruppi cooperativi, ovvero Nordiconad, Conad Centro Nord, Commercianti Indipendenti Associati, Conad del Tirreno, Pac2000A, Conad Adriatico e Conad Sicilia e opera nel settore della Grande Distribuzione Organizzata con la commercializzazione di prodotti alimentari e beni di largo consumo. Attualmente, l'azienda ha dato il via ad una nuova campagna di recruiting che porterà a nuove assunzioni di personale da inserire nelle regioni Lombardia ed Emilia Romagna.

Conad seleziona addetti alle vendite, i requisiti

In particolare, le figure richieste sono addetti alle vendite che saranno impiegati nei reparti di salumeria, gastronomia, pescheria, macelleria, ortofrutta e casse e si occuperanno della sistemazione della merce negli scaffali, dell'assistenza alla clientela, delle operazioni di cassa e della tenuta in ordine dei locali. Per candidarsi alla posizione sono richiesti i seguenti requisiti: diploma di istruzione secondaria di secondo grado, maturata esperienza nel settore vendite, disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi e ottime doti comunicative e relazionali.

Si ricercano impiegati contabili e impiegati marketing

Inoltre, l'azienda è alla ricerca di impiegati contabili che, invece, saranno responsabili del settore amministrativo, della tenuta delle scritture contabili, della registrazione delle fatture attive e passive e delle scadenza fiscali. Tuttavia, si richiede un diploma di ragioneria ed una minima esperienza in analoghi ruoli. Le risorse selezionate saranno inserite nelle filiali distribuite in Emilia Romagna.

Tra le posizioni aperte, anche quella riguardante impiegati dell'ufficio marketing che avranno la mansione di creare campagna pubblicitarie. Si richiede, infatti, una laurea triennale in Marketing e Comunicazione ed una pregressa esperienza nel settore. Le candidature potranno essere inoltrate direttamente sul portale Conad, alla sezione Lavora con noi, dove saranno disponibili tutte le offerte di lavoro e sarà possibile caricare il proprio curriculum. L'ufficio risorse umane, invece, convocherà i candidati risultati in linea con i requisiti richiesti.