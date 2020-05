Arriva direttamente dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, la conferma delle assunzioni nella sanità per 10.000 posti tra medici ed infermieri, mentre un ulteriore bando di concorso è previsto in uscita all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) - oltre ad altre figure nel campo sanitario e di sicurezza nelle imprese è riservato a giovani fino a 29 anni di età da assumere presso l'Inail - secondo quanto prevede la bozza del decreto "Aprile" sulla quale il Governo sta lavorando per l'emanazione entro la prossima settimana.

La sanità, dunque, vedrà l'immissione di nuove forze lavorative nei prossimi mesi, con contratti a tempo indeterminato e determinato, per far fronte all'emergenza sanitaria e riorganizzare ospedali, strutture e reparti Covid.

Assunzioni 10 mila posti per infermieri e medici: bando in uscita senza concorso nel decreto 'Aprile'

Ad oggi, nella bozza del decreto "Aprile" non sono indicate informazioni riguardanti le assunzioni di 10.000 tra medici e infermieri, presumibilmente da immettere in ruolo senza necessità del bando di concorso come avvenuto già per le 20.000 assunzioni di marzo.

Ma, Roberto Speranza assicura che nella stesura definitiva del decreto saranno previste le assunzioni dei medici e degli infermieri che "daranno la caccia" al virus, oltre alla previsione di investimenti per creare 14.000 posti letto in strutture e reparti Covid ad hoc. Complessivamente, le risorse che verranno stanziate nel decreto in uscita nei primi giorni di maggio, saranno pari a 2 miliardi e mezzo.

Le assunzioni riguarderanno 5.000 medici tra assistenti sanitari, igienisti, ma anche amministrativi e altrettanti infermieri che andranno a rafforzare le Asl e le Unità sanitarie di continuità assistenziale (Usca). Mansione principale degli infermieri sarà quella di assistere, anche con visite presso domicilio, i malati Covid meno gravi, i non ospedalizzati che passano il periodo di quarantena nella propria abitazione.

Una parte degli infermieri nuovi assunti andrà a lavorare nelle Asl rafforzando il "contact tracing", il lavoro di tracciamento e di monitoraggio dei casi sospetti di Covid che saranno successivamente sottoposti a tampone.

Bando concorso pubblico in uscita INL - Ispettori del lavoro: da definire i posti e le assunzioni Inail

Oltre alle assunzioni nella sanità, si attende l'adozione del decreto "Aprile" anche per il nuovo bando di concorso INL. All'articolo 35 della bozza, infatti, è previsto che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro sia autorizzato ad emettere il bando per la procedura di concorso e di assunzione a tempo indeterminato in base al fabbisogno funzionale ricadente nel triennio 2020-2022, tenendo conto anche delle esigenze di potenziamento di personale connesse all'emergenza sanitaria.

Sarà un successivo avviso pubblico del Direttore dell'INL a comunicare le modalità di selezione, i titoli che saranno richiesti per partecipare al concorso pubblico, i punteggi e le materie sulle quali avverrà il colloquio orale ed il punteggio minimo necessario al superamento della prova. Infine, nuove assunzioni sono previste nelle fila dell'Inail per quanto riguarda l'ambito di sorveglianza sanitaria delle imprese che riapriranno nella "Fase 2". L'articolo 21 della bozza di decreto "Aprile" infatti, al fine di "sostenere le imprese nella ripresa in condizioni di sicurezza e di salubrità degli ambienti di lavoro", autorizza l'Inail alle assunzioni, con contratti di lavoro a tempo determinato, di figure tecnico-specialistiche, sanitarie e di supporto.

Interessati sono i giovani, di età non superiore ai 29 anni, con risorse che andranno reperite nel Programma "Iniziativa Occupazione Giovani" per un massimo di 105 milioni di euro.