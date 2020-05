Sono attualmente aperte delle selezioni di attori per realizzare un programma televisivo di carattere nazionale da girare poi a Roma. Sono inoltre in corso le selezioni di figure varie per uno spot pubblicitario di una nota bibita analcolica da girare sempre nella Capitale.

Attori per un programma televisivo

Bright Crew seleziona attori per la realizzazione di un programma televisivo correlato alla questione del divario generazionale genitori/figli. La richiesta è rivolta, nello specifico, nei confronti di attori che svolgano poi il ruolo del padre nel corso della trasmissione. A tale proposito si richiedono le seguenti caratteristiche: uomo di età compresa tra 40 e 55 anni, spigliato e preferibilmente con un fisico piuttosto 'piazzato'.

I candidati devono precisare se hanno esperienza anche in ambito canoro, seppure solo a livello amatoriale. Sono previste varie battute e quindi si richiedono anche adeguate capacità di carattere recitativo. Le riprese verranno successivamente effettuate nel prossimo mese di settembre nella Capitale.

Gli interessati sono tenuti ad inviare dati personali, riferimenti di contatto, due fotografie (in primo piano e a figura intera), il proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: info@ brcrew.com. I soggetti ritenuti interessanti ai fini della realizzazione del programma televisivo verranno poi contattati dalla produzione.

Figure varie per uno spot televisivo

Sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di figure varie per la realizzazione di uno spot di una nota bibita analcolica. Si tratta in sostanza di uno spot correlato ad una campagna pubblicitaria televisiva. In tal senso, la richiesta è orientata verso le seguenti figure: una ragazza di età compresa tra 20 e 30 anni, non in sovrappeso e non particolarmente alta (di statura non superiore a 165 cm), una ragazza maggiorenne ma di età scenica tra 16 e 17 anni, di bella presenza e con occhi scuri e capelli biondi e lunghi, un ragazzo di età compresa tra 18 e 25 anni, alto intorno a 170 cm, con capelli ricci e scuri e di bella presenza, con barba e baffi non lunghi.

Non si prevedono dialoghi o battute.

Le riprese verranno poi effettuate a Roma, intorno alla metà del prossimo mese di giugno, nel corso di una mezza giornata (orientativamente dalle ore 14 alle ore 19). Per proporre la propria candidatura è necessario inviare due fotografie, di cui una in primo piano, e i propri dati personali e i propri recapiti telefonici, al seguente indirizzo di posta elettronica: taiolispotcasting@ gmail.com.