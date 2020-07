Per l'attuale mese di luglio, l'azienda Poste Italiane è alla ricerca di nuovo personale, da impiegare sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.

Le posizioni aperte possono essere consultate direttamente nell'apposita area del sito web dell'azienda ed è possibile candidarsi utilizzando il form appositamente messo a disposizione.

Gli interessati, dunque, potranno accedere all'area "lavora con noi" e cliccare sul profilo professionale per il quale vogliono candidarsi: in questo modo, avranno la possibilità di accedere alla scheda di quel determinato profilo, conoscerne i requisiti e le competenze ed eventualmente inoltrare la propria candidatura, cliccando sul pulsante "candidati" in alto a destra.

Attualmente, la ricerca è rivolta nei confronti di portalettere, figure di front end e process engineer.

Portalettere in tutta Italia

Per concorrere all'assegnazioni di uno dei posti riservati ai postini, è necessario che il candidato sia in possesso di particolari requisiti, come:

diploma di scuola superiore con punteggio di almeno 70/100 oppure diploma di laurea con voto di almeno 102/110;

patente di guida;

idoneità generica al lavoro.

Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute che siano prive dei titoli di studio. Per questa specifica figura professionale, la ricerca è rivolta per le sedi di Poste Italiane site in tutte le regioni d'Italia. Il contratto di assunzione previsto per questa specifica posizione è a tempo determinato.

Figure di front end per la provincia di Bolzano

Per le posizioni da front end, la ricerca è effettuata specificamente per le sedi site nella provincia di Bolzano: i candidati selezionati si occuperanno di sponsorizzare e promuovere i servizi offerti dall'azienda e svolgere mansioni di natura amministrativa.

Per poter partecipare è richiesto il possesso del diploma e del patentino di bilinguismo. Le figure selezionate per questo profilo saranno assunte con un contratto a tempo determinato.

Process engineer a Roma

L'azienda Poste Italiane è attualmente alla ricerca anche di esperti del settore ingegneristico.

Per concorrere per questo profilo, contrariamente agli altri due, è esplicitamente richiesto il possesso del titolo di laurea in materie ingegneristiche, nonché un'esperienza almeno biennale in attività di progettazione e dimensionamento di postazioni di lavoro, manutenzione e rilevazione dei cicli di lavoro delle stesse.

Le sedi interessate dalla ricerca riguardano principalmente Roma e i process engineer individuati mediante tale procedura verranno assunti con un contratto a tempo indeterminato.