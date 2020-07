Dalle ore 3 del pomeriggio di oggi, 22 luglio, il personale docente potrà inoltrare la propria richiesta di immissione nelle nuove graduatorie provinciali per le supplenze e per le graduatorie di istituto. Si potrà richiedere l'inserimento in una sola tra le province italiane. La scadenza per l'invio delle istanze è fissata al prossimo 6 agosto.

Le graduatorie provinciali e di istituto per supplenze annuali o temporanee

Le nuove graduatorie provinciali per le supplenze, a cui ci si potrà iscrivere a partire da oggi 22 luglio, sono state disposte per l'assegnazione delle cattedre al 30 giugno e 31 agosto: si tratta di specifiche graduatorie differenziate per posto e classe di concorso.

Per gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno è stata stabilita la costituzione di una specifica graduatoria. Nella domanda di immissione, che sarà effettuata esclusivamente in modalità telematica, gli insegnanti dovranno indicare una sola provincia di preferenza in cui svolgeranno il loro servizio.

Le graduatorie d'istituto, invece, saranno suddivise in tre fasce come per gli anni precedenti: la prima destinata agli insegnanti già abilitati e inseriti nelle graduatorie a esaurimento; la seconda per i docenti abilitati ma non inseriti in Gae; la terza per i non abilitati. Per tali graduatorie i docenti dovranno indicare 20 scuole in cui prestare il servizio, all'interno della provincia scelta.

I 24 Cfu non danno punteggio e servono solo per le nuove immissioni

Per i nuovi inserimenti nelle graduatorie, gli aspiranti docenti dovranno aver conseguito i 24 Cfu nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, mentre tale requisito non è necessario per gli abilitati e per i docenti già iscritti nelle precedenti graduatorie.

I 24 Cfu sono richiesti obbligatoriamente anche per partecipare al prossimo concorso ordinario docenti, tuttavia il suo conseguimento non fornisce alcun punteggio aggiuntivo all'interno delle graduatorie.

Graduatorie d'istituto e provinciali: le domande dovranno essere trasmesse in modalità telematica

Le iscrizioni per le nuove graduatorie provinciali e per le graduatorie d'istituto (in quest'ultimo caso anche l'aggiornamento) saranno aperte dalle 3 di oggi pomeriggio, 22 luglio, fino alle ore 23:59 del 6 agosto prossimo. L'invio dello della domanda dovrà essere effettuato esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma Istanze Online (Polis). Per accedere al sito è necessario essere in possesso delle credenziali Spid oppure avere un’utenza valida nell’area riservata del ministero.