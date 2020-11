Bofrost Italia Spa, filiale della multinazionale tedesca attiva nella consegna a domicilio di prodotti alimentari surgelati, è alla ricerca di nuove risorse per ampliare il suo organico. L'azienda recentemente ha pubblicato diversi annunci per individuare addetti alla vendita o alla promozione dei prodotti Bofrost. Le risorse ricercate saranno impiegate in alcune zone della Lombardia, dell'Emilia-Romagna e del Veneto.

Posizioni aperte e requisiti

Bofrost ha avviato le selezioni per individuare personale da assumere in qualità di venditore o promoter. I venditori, assunti come dipendenti con contratto commercio (comprensivo di quattordici mensilità), dovranno occuparsi della vendita dei prodotti Bofrost presso le abitazioni dei clienti fidelizzati.

I promoter, invece, dovranno svolgere l'attività di promozione dei servizi e dei prodotti del gruppo. Per questo, dovranno recarsi presso il domicilio di nuovi potenziali clienti facendo loro visionare il catalogo dell'azienda.

Per svolgere l'attività i candidati dovranno seguire un periodo di formazione e affiancamento. Non sono previste spese di viaggio a carico dei lavoratori in quanto si sposteranno con un automezzo aziendale. Le risorse lavoreranno su cinque giornate lavorative, con turni dal lunedì al venerdì oppure dal martedì al sabato. Per entrambe le posizioni gli annunci di lavoro non menzionano il possesso di uno specifico titolo di studio, né la necessità di aver maturato una pregressa esperienza nella mansione o in posizione analoga.

Gli unici due requisiti presenti nelle Offerte di lavoro sono:

residenza nella zona di riferimento;

possesso della patente di tipo B.

La ricerca, sia per i venditori che per i promoter, è attiva per le zone di Modena, Este (Padova), Podenzano (Piacenza), Montirone (Brescia), Casale sul Sile (Treviso).

Come inviare la candidatura

Per inviare la domanda come venditore o promoter Bofrost gli interessati devono accedere al sito web dell'azienda. Nella sezione Lavora con noi, accessibile dalla home page, sono presenti tutte le offerte di lavoro attive e le relative sedi. Una volta scelta la posizione bisogna effettuare la registrazione al portale e inserire le informazioni personali richieste.

Il portale dà la possibilità di registrarsi anche utilizzando l'account Linkedin. Dopo l'avvenuta registrazione è sufficiente compilare l'apposito modulo di domanda e allegare il curriculum. Se nessuna sede di lavoro risulta idonea alla propria residenza è possibile, in ogni caso, inoltrare una candidatura spontanea in vista delle future opportunità di inserimento.