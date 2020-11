Nuove assunzioni in Decathlon per tutti gli amanti dello sport che vogliono entrare a far parte dell’azienda francese, proprietaria di diversi punti vendita in Italia. Decathlon, infatti, pubblica periodicamente sul proprio sito internet annunci di lavoro rivolti a diplomati e laureati che desiderano lavorare con lo sport in generale. Le formule contrattuali offerte da Decathlon riguardano stage o tirocini retribuiti. Sono previsti contratti a tempo determinato e indeterminato.

Decathlon cerca sales assistant

Decathlon sta cercando sales assistant o venditori sportivi che possano contribuire allo sviluppo della politica commerciale, con un orientamento al raggiungimento degli obiettivi, capacità di lavorare in team e che parli bene l'inglese.

Il candidato ideale si occuperà di guidare e assistere il cliente in tutta la fase degli acquisti. Ecco le sedi disponibili per tale posizione: San Donà Di Piave, Camerano, Ferrara, Villafranca, Padova, Vado Ligure, Roncadelle, Olmi Di San Biagio Di Callalta, Colle Di Val D'elsa, Cuneo, Lodi, Arezzo, Castelletto Ticino, San Giovanni Teatino, Villesse, Novara, Rescaldina, Moncalieri, Novoli, C/O Centro Commerciale San Donato, Udine, Gioia Tauro C.C. Annunziata, Castenedolo, Roma centro commerciale Porta di Roma, Villafranca Di Verona, Bolzano, Montecorvino Pugliano, Laurentina (Roma), Cinisello Balsamo, Cavallino, Giugliano, Figline Valdarno. Per candidarsi è necessario accedere alla sezione careers del sito dell’azienda: dopo la scelta della provincia, apparirà l’offerta di lavoro per la quale è garantito un fisso mensile.

Una volta cliccato sulla posizione aperta, si potrà inviare la propria candidatura compilando il form apposito.

L'azienda assume accounting e financial partner a Desio

Per la sede di Desio, in provincia di Milano si cercano invece accounting e financial partner o addetti alla contabilità, che dovranno garantire la correttezza della contabilità, tenendo d'occhio le scadenze, gestire l’audit interno o esterno per le proprie unità di business.

Requisiti fondamentali sono innanzitutto la conoscenza della materia economica, poi le ottime doti di leadership e la capacità di problem solving. Per il profilo di financial partner c'è bisogno della laurea in Economia e commercio. Anche in questo caso ci si può candidare alla posizione prescelta inoltrando il proprio curriculum vitae.