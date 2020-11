Concorso lampo di Arpal, l'agenzia della Regione Puglia per il lavoro guidata dall'ex sottosegretario Massimo Cassano, con bando del 9 novembre in scadenza domani, 13 novembre alle ore 13, per l'assunzione di 236 lavoratori da avviare nei centri per l'impiego, in attesa del concorsone rimandato a causa dell'emergenza Covid. Le modalità con le quali è stato pubblicato il bando e lo svolgimento delle preselezioni, nonché la scadenza tanto ravvicinata rispetto all'uscita del bando stesso, hanno suscitato tuttavia le polemiche di vari partiti, in primis di Fratelli d'Italia. Su Repubblica, infatti, si legge che la selezione è partita e prevede l'individuazione di istruttori e specialisti del mercato del lavoro ma la procedura non specifica che il bando si riferisca ad Arpal, non prevede delle competenze specifiche e, soprattutto, il tempo per la presentazione delle candidature è limitato.

Concorso Arpal per 236 Istruttori del lavoro, bando in scadenza il 13 novembre: profili richiesti

Nell'attesa del mega-concorso Arpal da oltre 1.000 posti, l'avvio del bando lampo per 236 lavoratori in somministrazione in scadenza già domani 13 novembre ha provocato la reazione dei consiglieri regionali di Fratelli d'Italia: "Il commissario dell'Arpal, Massimo Cassano non sa nulla delle 236 assunzioni avviate per i centri per l'impiego". A questo punto, i consiglieri chiedono al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, di bloccare immediatamente le selezioni in corso, in attesa che "a Cassano torni la memoria". Eppure, il bando per l'individuazione delle 236 figure da assumere era stato vinto dalla società interinale JobItalia lo scorso 9 novembre con determina numero 431 e aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Le selezioni, in ogni modo, prevedono la candidatura presso l'agenzia interinale JobItalia.

Concorso lampo Istruttore lavoro di Arpal per diplomati: come candidarsi e dove inviare il Cv

Sul portale di JobItalia sono riportati i requisiti richiesti per la candidatura al bando lampo Arpal riguardante la categoria C di Istruttore del lavoro.

Innanzitutto è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore e un grado di esperienza pluriennale, nonché uno spiccato orientamento ai risultati inerenti i processi produttivi e amministrative. Completano il profilo ricercato la capacità di relazionarsi e le attività istruttorie nel campo amministrativo, di raccolta, elaborazione e analisi dei dati.

L'inquadramento contrattuale corrisponde al Ccnl Enti Locali al livello C1: l'assunzione avverrà con contratto in somministrazione. Per candidarsi è necessario rispondere all'annuncio presente su JobItalia accessibile facendo la ricerca dalla home page di JobItalia e immettendo nel campo "Istruttore mercato del lavoro". È necessario inviare il proprio curriculum vitae formativo e professionale in formato europeo, datato e sottoscritto.