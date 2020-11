L’azienda multinazionale italiana della Ferrero, con la sede principale ad Alba, in provincia di Cuneo è leader nel mondo per la produzione di prodotti dolciari come la Nutella®, i Ferrero Rocher®, Raffaello®, Kinder Bueno® e Kinder Sorpresa®. Tutti prodotti dalla bontà indiscutibile, i quali sono venduti in oltre 170 paesi. Il Gruppo Ferrero è presente in 55 paesi con un ammontare di oltre 35.000 dipendenti dedicati. Al momento, l'azienda ricerca differenti figure professionali, nello specifico ricerca anche addetti alla produzione e operai per lo stabilimento di Balvano in provincia di Potenza.

Le nuove risorse andranno ad aggiungersi a quelle che già lavorano nell’impianto.

Dettagli: come candidarsi all'offerta di operaio

In particolare, il Gruppo Ferrero effettuerà nuove assunzioni nello stabilimento di Balvano, in Basilicata per produrre i Nutella Biscuits. Nella sede di Balvano è stata aperta una nuova linea produttiva per aumentare la produzione dei Nutella Biscuits, lanciati lo scorso anno con grande successo. Infatti, ad appena un anno dal lancio sul mercato italiano i Nutella Biscuits hanno raggiunto 47 milioni di confezioni acquistate. I soggetti interessati a presentare la propria candidatura potranno farlo mediante la sezione dedicata lavora con noi, sul sito internet dell'azienda Ferrero.

Prima di specificare le modalità di invio della propria candidatura è utile precisare che per avere successo nell'azienda Ferrero, dove i clienti, la qualità e l'attenzione sono al centro di tutto, occorrerà operare nell'ambito della propria mansione, nella stessa ottica di attenzione al cliente e al prodotto.

I candidati interessati alle Offerte di lavoro nello stabilimento di Balvano dovranno selezionare dalla sezione dedicata al recruiting (Lavora con noi), la voce addetti di produzione o operai.

A seguito di ciò, dalla piattaforma dedicata alle offerte di lavoro Ferrero, compilare il form dedicato a cui sarà possibile candidarsi.

Inoltre, nella sezione dedicata sarà possibile inviare il proprio curriculum vitae sempre tramite l’apposito form. In particolare, dopo aver cliccato nella sezione "Lavora con Noi", l'utente dovrà inserire nella funzione lavorativa la categoria di lavoro di proprio interesse e premere sul tasto cerca lavoro. A seguire comparirà l'elenco delle mansioni ricercate, cliccando sulla mansione si aprirà la schermata per potersi candidare alla mansione di proprio interesse. Prima di poter inviare la propria candidatura occorrerà effettuare la registrazione creando un nome utente e una password.