Capgemini è alla ricerca di 400 professionisti da inserire nel proprio organico: l'offerta di lavoro riguarda sia giovani neolaureati che profili senior e le sedi delle assunzioni sono in tutta Italia. Le persone assunte andranno a far parte di un'organizzazione multinazionale che conta oltre 265 mila addetti in quasi 50 paesi del mondo. I professionisti selezionati andranno a operare nella realizzazione di progetti complessi che abbracceranno settori, clienti e aree geografiche differenti, nei vari mercati di riferimento dell'azienda che vanno dal financial services al manufacturing e automotive, dai prodotti di consumo alle infrastrutture tecnologiche, fino alla pubblica amministrazione.

Assunzioni Capgemini: opportunità di impiego per laureati e senior

Il piano delle assunzioni rientranti nelle Offerte di lavoro e l'obiettivo del potenziamento delle sedi italiane di Capgemini sono state spiegati da Alessandro Annese, responsabile delle risorse umane. "Il nostro ruolo come leader nei servizi di consulenza, di trasformazione digitale, ingegneristica e tecnologica è quello di essere un partner innovativo e affidabile per i clienti - ha spiegato il direttore organizzativo di Capgemini Italia - in grado di accompagnarli nel percorso di trasformazione digitale, del business e organizzativa". Dei 400 profili ricercati, 150 riguardano giovani neolaureati in materie dell'area Stem (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) ed economia, appassionati di nuove tecnologie e processi di trasformazione digitale con propensione al lavoro di squadra, per i quali sono previsti percorsi diversificati di crescita professionale in azienda in rapporto alle conoscenze accademiche.

I 250 senior da inserire, invece, riguardano sviluppatori C#, Java, mobile e sistemi Erp. Inoltre, l'azienda è alla ricerca di professionisti certificati scrum master e agile coach. Sono inoltre ricercati neolaureati in materie umanistiche per la sede di Roma da inserire, tramite stage, nel dipartimento di risorse umane e nella gestione di piani formativi finanziati.

Offerte di lavoro, 400 professionisti digital per Capgemini: come candidarsi e posizioni aperte

Sul portale di Capgemini sono presenti le posizioni aperte e come candidarsi a seconda del profilo di proprio interesse. Nel dettaglio, le offerte di lavoro sono indirizzate a esperti di Sap, soprattutto per le sedi di Roma e di Milano, consulenti di Android e iOs e dei linguaggi di programmazione C++, C#, Java, Erp, Oracle, Data e business analyst.

Mentre nella sede di La Spezia si cercano soprattutto neolaureati in ingegneria elettronica, elettrica, dell’automazione, robotica e laureati in corsi tecnico-scientifici. Per candidarsi è necessario visualizzare le posizioni aperte sul sito aziendale Capgemini, nella sezione "Lavora con noi", opzione "Posizioni aperte".