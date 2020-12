La catena di supermercati Despar, attiva nel settore della GDO di alimenti e beni di largo consumo, ha aperto a nuove ricerche di personale. L'azienda, formata da 7 società e presente in 16 regioni italiane con oltre1.393 punti vendita, avvia frequentemente processi di assunzione di nuove figure professionali. Al momento Despar è alla ricerca, per i supermercati presenti in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Veneto e Trentino, di macellai, farmacisti, addetti alla gastronomia e gastronomi, addetti ai reparti ortofrutta, pescheria, vendite, addetti al rifornimento degli scaffali e alle attività di cassa.

Inoltre, sono ricercati anche studenti da inserire nel team Despar su turno domenicale.

Gli interessati alle posizioni di lavoro offerte dal Gruppo possono inviare la propria candidatura esclusivamente online, sul sito ufficiale Despar. Dalla sezione "Lavora con noi" è possibile candidarsi all'offerta più affine alle proprie caratteristiche e partecipare alle selezioni.

Le figure richieste da Despar in Veneto

Per i punti vendita di Conselve (Pd), Camisano e Caldogno (VI), San Bonifacio (VR) e Casier (TV) in Veneto, Despar è alla ricerca di gastronomi ambosessi.

Sempre in Veneto, a Conselve, Este (Pd), Abano Terme (PD), Lonigo (VI), Fiesso d'Artico (VE), Adria, Despar recluta per i suoi supermercati macellai. Cercati dal Gruppo anche addetti reparti gastronomia a San Bonifacio (VR), Bassano del Grappa (VI), Adria (RO), Montecchio Maggiore (VI), Conegliano (TV) e zona Padova.

Posizioni aperte anche per addetti alla cassa a Schio e Adria (RO). Farmacisti iscritti all'ordine sono invece ricercati per i negozi di Mestre (VE) e Padova mentre un/a addetto/a al reparto pescheria, con significativa esperienza nel ruolo, è richiesto/a per il punto vendita di Mestrino (PD). Infine, addetti al rifornimento degli scaffali e alla cassa sono ricercati per i supermercati di Roncade e Caerano (TV).

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

A tutte le risorse, da inserire in un ambiente dinamico e stimolante, Despar richiede esperienza nel settore e la disponibilità a lavorare su turni anche di domenica e nei giorni festivi. Predisposizione al contatto con la clientela e al lavoro di squadra sono gli ulteriori requisiti da soddisfare per avere accesso al ruolo.

Le assunzioni in Trentino Alto Adige

Numerose le opportunità di lavoro anche in Trentino Alto Adige. Nella regione, Despar è a caccia di macellai con una pregressa esperienza nel ruolo, preferibilmente all'interno nella GDO alimentare. Fra gli altri requisiti, l'aspirante candidato dovrà dimostrarsi disponibile a lavorare su turni, di domenica e nei festivi. Le risorse sono richieste per i negozi a marchio Despar di Ala (TN) e per l'Eurospar di Malè.

Ben 5 le Offerte di lavoro invece per la pozione di gastronomo, con esperienza, da inserire all'interno del reparto gastronomia degli store di Trento, Ala, Tione (TN), Bolzano e Arco. In quest'ultimo comune Despar è a caccia anche di un addetto al reparto pescheria.

Coloro che hanno una buona conoscenza della lingua italiana e tedesca possono invece partecipare alle selezioni per il ruolo di addetti e specialisti di reparto aperte per i Despar di Ortisei, Santa Cristina e Brunico, gli Eurospar di Trento e Brunico, l'Interspar di Bolzano e San Lorenzo.

In ultimo, addetti alle vendite sono ricercate dal marchi Despar a Castelrotto, Silandro e La Villa e Bolzano. Si richiede conoscenza di entrambe le lingue, italiano e tedesco.

Le risorse da inserire in Emilia Romagna

Per i punti vendita di Bologna e Modena, Despar è alla ricerca di addetti da inserire nei propri reparti ortofrutta. Viene richiesta la disponibilità a lavorare su turni e anche nelle giornate domenicali e festive. Stessi requisiti sono richiesti alle risorse interessate a candidarsi alla posizione di addetto/a alla gastronomia, attiva a Ferrara e Bologna e macellaio aperta invece a Modena.

Interessanti le opportunità offerte dal Gruppo agli studenti. Potranno lavorare nel reparto cassa dei diversi negozi Despar con contratti part-time di 8 ore domenicale.

I requisiti obbligatori da possedere per accedere alla mansione sono:

Aver compiuto la maggiore età;

Essere iscritti ad un corso di studi.

La posizione di lavoro è aperta per le sedi Despar di Modena, Reggio Emilia e Bologna. In quest'ultima città, gli interessati potranno partecipare alle selezioni per un addetto/a al reparto pescheria con esperienza precedente nel settore. A Ravenna e Parma si cercano invece addetti al rifornimento scaffali.

Despar pensa anche ai giovani diplomati e/o laureati. Per la sede di Misano Adriatico (Rimini), infatti, si ricerca una figura, con esperienza e disposta allo spostamento territoriale per periodi formativi, da inserire come store manager.

Le occasioni di lavoro in Friuli Venezia Giulia

Il processo di recruiting avviato da Despar riguarda anche il Friuli Venezia Giulia.

Nella regione, il Gruppo è alla ricerca di addetti ai reparti gastronomia da collocare nei punti vendita Despar di Udine, Codroipo, Pordenone e Tarvisio.

Sempre a Tarvisio, Pordenone e Spilimbergo sono aperte le posizioni per la figura di addetto/a allestimento scaffali. In ultimo, un addetto al reparto macelleria è ricercato per l'Eurospar di Monfalcone (GO).

Anche in questi casi, tutte le risorse dovranno lavorare su turni, di domenica e nei giorni festivi.

Come inviare la candidatura in Despar

Despar utilizza come principale canale di reclutamento di personale la piattaforma web "Lavora con noi", che viene frequentemente aggiornata con le ricerche attive. Da questa sezione dedicata alle opportunità di lavoro del portale aziendale è possibile, infatti, visionare gli annunci, rispondere a quelli preferiti e registrare online il curriculum vitae nel data base dell'azienda.