Continuano le assunzioni nella catena di distribuzione alimentare Conad che recentemente ha aperto le selezioni per macellai per la sede di Osnago (Lecco), Capireparto e addetti al banco pescheria che, invece svolgeranno le proprie mansioni nel punto vendita di Reggiolo (Reggio Emilia).

Assunzioni in Conad per vari profili professionali

Buone opportunità di impiego, quindi, per molti giovani e non che desiderano avviare un percorso professionalizzante all'interno di una delle più grandi aziende attive nel settore della grande distribuzione organizzata presenti in Italia. Conad, acronimo di Consorzio Nazionale Dettaglianti, infatti, ricerca in ambito nazionale personale per il potenziamento del proprio organico dando la possibilità ai propri dipendenti di avviare un percorso di sviluppo professionale anche attraverso degli stage retribuiti volti all'ampliamento del le competenze dei propri dipendenti, in modo tale da garantire alla clientela personale qualificato che sappia soddisfare le esigenze di tutti coloro che scelgono i prodotti Conad.

Sono attive le selezioni per macellai e capireparto

Stando alle recenti Offerte di lavoro pubblicate sul portale dell'azienda, infatti, Conad ha avviato le assunzioni per capireparto salumeria/gastronomia da inserire nelle sedi di Osnago (Lecco) e Toscolano Maderno in provincia di Brescia. Le risorse saranno responsabili del proprio reparto contribuendo al raggiungimento degli obiettivi prefissati e assicurando un servizio standard all'ampio bacino di clientela. Inoltre, dovranno essere capaci di organizzare in completa autonomia il proprio lavoro. Per questa posizione non viene richiesto alcun titolo di studio bensì un'esperienza pregressa nel medesimo ruolo e capacità di coordinamento del personale.

I macellai, che opereranno nella sede di Osnago, invece, dovranno occuparsi del riassortimento del banco e della lavorazione della carne.

Per questo motivo, viene richiesta ottima manualità nell'utilizzo delle attrezzature, ottima conoscenza della materia prima, disponibilità a lavorare anche nei fine settimana e passione per la vendita diretta.

I requisiti richiesti per il ruolo di addetti banco pescheria

Tra le assunzioni previste, anche quelle riguardanti gli addetti al banco pescheria da inserire nel punto vendita di Reggiolo (Reggio Emilia).

Dovranno occuparsi, infatti, del rifornimento del proprio banco garantendo un'adeguata assistenza alla clientela. Anche in questo caso, si richiede ottima conoscenza della materia prima, dinamicità e abilità nell'utilizzo di affettatrici e coltelli. Gli interessati alle assunzioni in Conad potranno inoltrare la candidatura esclusivamente online, alla pagina dedicata alle selezioni presente sul portale Conad.