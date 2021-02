Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane sta nuovamente assumendo diplomati e anche laureati da inserire anche a tempo indeterminato. Il recruiting è rivolto a entrambi i sessi. Tutti coloro che sono interessati possono collegarsi al sito Fs e andare nella sezione 'lavora con noi' e poi cliccare in basso 'campagne di ricerca'. Si aprirà una nuova pagina dove è elencata la lista delle posizioni aperte. Fra le figure al momento ricercate vi sono anche:

capistazione,

operatori specializzati;

buyer circolazione;

esperti ambito qualità e ambiente;

specialisti direzione lavori;

specialisti servizi di segreteria internazionale;

esperti di comunicazione.

Per lavorare nell’azienda di trasporti ferroviari come capotreno non è necessario il possesso del titolo di laurea, ma è sufficiente il diploma di scuola superiore.

Non bisogna aver più di 29 anni e occorre il possesso della patente B, oltre che la residenza nelle seguenti province: Rieti, Ancona, Fermo, Macerata, Perugia, Pesaro e Urbino, Pescara, Roma, Viterbo Teramo, Frosinone, Latina, L'Aquila, Ascoli Piceno, Chieti, Terni, Trieste, Alessandra, Genova, Savona, Imperia, Udine, Gorizia, Pordenone.

Se si ha voglia di mettersi in gioco e cogliere l'opportunità di far parte del Gruppo FS Italiane ci si può candidare a questa offerta di lavoro entro l'08 Marzo 2021. La ricerca riguarda quattro regioni, Marche, Friuli Venezia Giulia e Lazio Liguria con particolare riferimento alle città di Roma, Genova Ancona e Trieste. I candidati ideali saranno inseriti con un contratto di apprendistato professionalizzante.

Il Gruppo Ferrovie dello Stato ricerca anche operatori specializzati circolazione in Rete Ferroviaria Italiana SpA (RFI) presso l'area circolazione di Genova, Milano, Torino. La ricerca è aperta a diplomati in ambito Tecnico fino a 29 anni inclusi. Tale ruolo prevede attività di carattere operativo nell'ambito del settore circolazione treni, in particolare: gestione Circolazione in impianti disabilitati, attività di presenziamento dei treni, attività di Informazione al Pubblico, aggancio/distacco locomotori da manovra.

Sarà necessaria la residenza nelle seguenti provincie Alessandria, Genova, Imperia, Savona, Asti, Cuneo, Aosta, Vercelli, Novara, Torino. La tipologia contrattuale di inserimento prevista è un contratto di apprendistato professionalizzante. Ci si può candidare a questa offerta di lavoro entro l'08 Marzo 2021. Un'altra figura ricercata è quella del buyer da inserire in RFI S.p.A.

per Direzione Acquisti nelle sede di: Milano, Torino, Reggio Calabria, Palermo, Cagliari, Roma, Verona, Venezia, Genova, Bari, Ancona. IL buyer deve svolgere le seguenti mansioni: supporto nell'analisi dei fabbisogni di approvvigionamento. Viene offerto un Contratto a tempo indeterminato. Fra i requisiti richiesti c'è il diploma di scuola superiore secondaria; aver maturato esperienza in settori legali, strutture acquisti, uffici gare di imprese o di pubbliche amministrazioni. Costituiscono requisiti preferenziali: laurea triennale e/o magistrale, specialistica, vecchio ordinamento in area Giuridica, Ingegneristica, Economica Architettura; Master in ambito appalti pubblici. Questa offerta scade l'11 Marzo 2021.

Cercasi specialista attività assicurative e di sicurezza di Esercizio, esperti ambito qualità e ambiente

Il Gruppo Ferrovie cerca anche uno specialista attività assicurative da inserire in Ferrovie del Sud Est e SA S.r.l con sede Bari. Occorre aver conseguito la laurea magistrale, specialistica, vecchio Ordinamento in materie giuridiche o economiche e anche una pregressa esperienza di 2-3 anni nella gestione amministrativa delle pratiche assicurative. Il neoassunto si occuperà di: gestione delle pratiche assicurative/polizze, analisi delle richieste di pagamento rinvenienti da Capogruppo, analisi dei contratti di assicurazioni e polizze, gestione dei sinistri attivi e dei rapporti con le assicurazioni. Il contratto offerto è a tempo indeterminato.

La scadenza di tale offerta è fissata al 14 marzo 2021.

Si ricercano anche specialisti sicurezza di esercizio da inserire presso la sede Bari. Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti: laurea Magistrale, specialistica, vecchio ordinamento in ingegneria, pregressa esperienza di 2-3 anni maturata in analoga mansione oppure in ambito internal audit o sistemi di gestione. I compiti che dovrà svolgere sono i seguenti: redazione e verifica procedure SGS e report di Audit, stesura verbali per il funzionamento del Sistema di Gestione, supporto nell'attività di interfaccia con ANSF in materia di sicurezza dell'esercizio e reportistica verso ANSF, redazione normativa di esercizio. Previsto un contratto a tempo indeterminato. L'offerta scade il 14 marzo 2021.

Infine si ricercano anche esperti nell'ambito Qualità e Ambiente da inserire nella struttura di direzione dei Lavori di Firenze. Occorre esser in possesso dei seguenti requisiti: laurea Magistrale in Ingegneria Civile, Ingegneria Edile o Architettura, Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, Scienze Naturali, Scienze della Natura, pregressa esperienza di almeno 5 anni in ruolo analogo svolto per la realizzazione di infrastrutture, ottima conoscenza della normativa in materia di Ambiente, Paesaggio, Beni. La risorsa, su tutto il territorio nazionale, dovrà svolgere le seguenti attività: supportare il Direttore Lavori nelle verifiche per l'accettazione dei materiali, garantire la corretta gestione delle Non Conformità rilevate durante l'esecuzione dei lavori, vigilare sulla corretta applicazione degli standard progettuali.

Il tipo di occupazione è a tempo indeterminato. Se si è in possesso dei requisiti richiesti, ci si può candidare entro il 09 Marzo 2021.