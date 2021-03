Ferrovie dello Stato Italiane è una società che opera nel settore dei trasporti, pubblici e locali. In tutta Italia si serve della collaborazione di migliaia di impiegati e, periodicamente, pubblica sul proprio sito web annunci relativi alla ricerca di nuovo personale. Tra gli ultimi avvisi pubblicati, si possono segnalare quelli inerenti all'assunzione di nuovi capitreno, macchinisti e geologi: le prime due figure interessano la provincia di Bolzano, mentre i geologi sono ricercati sul tutto il territorio nazionale.

Per candidarsi, gli interessati non dovranno far altro che utilizzare il form appositamente predisposto sul sito delle Ferrovie dello Stato Italiane: dopo aver raggiunto la sezione "campagne di ricerca", bisognerà selezionare il profilo di proprio interesse e cliccare sul tasto "candidati".

Capitreno e macchinisti: inserimenti con contratti di apprendistato

Per la provincia di Bolzano si selezionano candidati tra i 18 e i 29 anni di età da inserire come capitreno, customer advisors e macchinisti con contratto di apprendistato professionalizzante. È necessario, inoltre, che i candidati siano in possesso del diploma di scuola superiore, il cui voto potrebbe essere considerato come requisito preferenziale. Considerando che la zona interessata è Bolzano, un ulteriore requisito preferenziale sarà rappresentato dal possesso del patentino di bilinguismo. Coloro che sono interessati a candidarsi per queste posizioni, hanno tempo per farlo fino al prossimo 29 marzo.

Assunzioni per geologi in tutta Italia

Sull'intero territorio nazionale, invece, è attiva la selezione di geologi esperti che dovranno occuparsi di:

progettazione geologica;

studi idrogeologici;

esecuzione di analisi;

redazione della documentazione relativa;

interpretazione di dati idrogeologici, geologici e geomorfologici.

Per candidarsi è richiesto il possesso della laurea magistrale in Scienze geologiche o Ingegneria civile e un'esperienza pregressa di almeno cinque anni in settori analoghi; i candidati selezionati saranno assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e gli interessati potranno inviare la propria domanda di partecipazione fino al 15 marzo prossimo.

Ultimo giorno per candidarsi al profilo di capostazione

Oggi, 8 marzo, è l'ultimo giorno per poter inviare la propria domanda di partecipazione alle selezioni per il profilo di capostazione nelle città di Ancona, Genova, Roma e Trieste.

Anche in questo caso, i candidati scelti saranno inseriti con contratto di apprendistato professionalizzante: per partecipare, bisogna avere massimo 29 anni, essere in possesso del diploma superiore e della patente B.