Nei mesi scorsi i docenti con tre anni di servizio hanno espletato le prove del concorso straordinario, e la maggior parte di essi sono ancora in attesa di conoscere i risultati. Nel frattempo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Sostegni Bis che ha introdotto diverse novità inerenti al mondo della Scuola. In primis ci sarà un concorso straordinario Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) che sarà espletato dagli aspiranti docenti nelle materie scientifiche a causa dell'elevato numero di cattedre rimaste ancora libere.

I posti sono raddoppiati rispetto al prospetto iniziale

Inoltre il testo del Decreto sostegni pubblicato in Gazzetta Ufficiale riporta che le cattedre, inizialmente previste per la procedura inerente alle materie scientifiche, sono raddoppiate rispetto alle tremila iniziali, arrivando ad essere oltre seimila. Dunque gli aspiranti docenti in materie scientifiche, che hanno presentato la relativa stanza entro il 31 luglio 2020, espleteranno prima le prove rispetto agli insegnanti delle altre materie in ragione degli obietti prefissati nel Piano Nazionale. Ma quali sono le classi di concorso interessate da tale procedura concorsuale?

Le classi di concorso interessate e il numero di cattedre a disposizione

Le classi di concorso interessate da questa procedura concorsuale sono le seguenti:

A026 Matematica, per la scuola secondaria di secondo grado, con 1005 posti liberi;

A020 Fisica, per la scuola secondaria di secondo grado, con 282 cattedre vuote;

A027 Matematica e Fisica, per la scuola secondaria di secondo grado, con 815 posti liberi;

A041 Scienze e Tecnologie Informatiche, per la scuola secondaria di secondo grado con 903 cattedre libere;

A028 Matematica e Scienze, per la scuola secondaria di primo grado con 3124 posti liberi.

Le prove della procedura concorsuale

Coloro che potranno accedere alla procedura affronteranno due prove: una scritta e una orale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

La prova scritta, computer-based, sarà composta da cinquanta quesiti a risposta multipla, di cui quaranta afferenti alla specifica classe di concorso, cinque sull'informatica e cinque sull'inglese. La prova scritta avrà una durata massima di cento minuti, mentre sono previsti tempi aggiuntivi eventuali per gli aspiranti con disabilità certificata.

Come sarà valutata la prova? Due punti per ogni risposta corretta e zero punti per risposte scorrette o non date, bisogna raggiungere settanta punti. Per quanto riguarda la prova orale, al momento dal Decreto n. 73/2021, non emergono informazioni circa le modalità dell'espletamento. I partecipanti che non superano il concorso straordinario Stem, potranno potranno comunque accedere al concorso ordinario per le stesse classi di concorso.