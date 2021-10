Per la realizzazione di un film e di un cortometraggio sono attualmente in corso le selezioni. Per il film J Loop si cercano attori e attrici e le riprese si svolgeranno in Piemonte, mentre per il corto Amina si selezionano ruoli principali e piccoli ruoli e le riprese si terranno in Puglia.

J Loop

Per un film diretto dal regista Andrea Zamburlin dal titolo J Loop e di produzione indipendente sono aperti i casting per selezionare attori e attrici. In particolare, la richiesta è orientata nei confronti di attrici di età scenica compresa tra 30 e 35 anni e di un attore di età scenica tra 15 e 23 anni.

I candidati possono essere sia italiani che appartenere a qualsiasi etnia. Le riprese verranno effettuate il prossimo anno a Torino. Una prima selezione verrà effettuata sulla base della documentazione inviata online. A tale proposito, quanti intendono proporsi ai casting devono inviare la propria candidatura (i minorenni tramite i genitori o i tutori legali), allegando due fotografie (ritratto frontale, figura intera o profilo), il proprio curriculum artistico, showreel o video di presentazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: venaartistica[@]gmail.com. I candidati ritenuti interessanti verranno successivamente convocati per un provino. Le selezioni si svolgeranno a Torino, presso la Sala Casting di Film Commission Torino Piemonte (Via Cagliari 40/a), esclusivamente su appuntamento, il 20 e il 28 novembre dalle ore 10:30 alle ore 18:30.

I minorenni dovranno presentarsi accompagnati dai relativi genitori o da chi ne fa le veci. Verranno preferite le candidature provenienti dal Piemonte. Per ulteriori dettagli e informazioni si può far riferimento al sito web di Film Commission Torino Piemonte o a quello dell'Associazione Culturale Vena Artistica che produrrà il film.

Amina

Per la realizzazione di uno shorf film dal titolo provvisorio Amina, prodotto da Clickom e con il sostegno di Apulia Film Commission sono in corso le selezioni per ruoli da protagonista e piccoli ruoli. Le riprese si svolgeranno poi a partire dal mese di marzo del prossimo anno in Puglia. Nello specifico la richiesta è indirizzata verso una ragazzina afghana o avente comunque tratti somatici afghani e mediorientali e di età compresa tra 12 e 16 anni, per ruolo da protagonista, e un ragazzino con le stesse identiche caratteristiche prima indicate per un piccolo ruolo.

Gli interessati a prendere parte alle selezioni sono tenuti ad inviare, tramite i propri genitori o chi ne fa legalmente le veci, i propri dati unitamente a una fotografia a figura intera e a una in primo piano, il proprio curriculum vitae e un riferimento telefonico, al seguente indirizzo di posta elettronica: castingamina2021[@]gmail.com. Per reperire ulteriori informazioni si può visionare il sito web di Apulia Film Commission.