Il prolungamento dei contratti dei docenti e Ata assunti per l'emergenza Covid e il bonus valorizzazione degli insegnanti sono le principali novità in arrivo nella Scuola dalla legge di Bilancio 2022. Il relativo disegno di legge, che verrà approvato in via definitiva prima della fine del 2021, riporta voci di bilancio e fondi a vantaggio del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (Ata) il cui incarico verrà prolungato per i prossimi sei mesi al pari di quello degli insegnanti. Più risorse anche per gli stipendi degli insegnanti: il relativo fondo per la valorizzazione arriva a 300 milioni di euro.

Il personale scolastico è in attesa anche della firma del rinnovo dei contratti del triennio 2019-2021 e dei relativi arretrati.

Scuola, proroga dei contratti Ata e docenti assunti per emergenza Covid fino a giugno 2022

Nella legge di Bilancio 2022 è stata inserita la proroga dei collaboratori Ata assunti dalle scuole per far fronte all'emergenza sanitaria. I contratti di 7.800 Ata saranno allungati fino a fine giugno prossimo. La Manovra conferma anche il prolungamento dei contratti di 18.000 insegnanti assunti per le stesse finalità di potenziamento del contingente nel periodo della pandemia. Anche per i docenti la scadenza contrattuale è stata allungata fino a fine giugno prossimo secondo quanto già prevedeva la legge di Bilancio 2022 nella bozza iniziale.

Lo stanziamento del governo per entrambe le categorie è pari a 400 milioni di euro (dalla dote precedente di 300 milioni).

Scuola, aumento degli stipendi dei docenti in busta paga: nel cedolino il bonus valorizzazione

A favore dei docenti è in arrivo anche il bonus per la valorizzazione della professione. Nella sua prima Manovra economica, Mario Draghi ha previsto lo stanziamento di 300 milioni di euro per ritoccare le buste paghe degli insegnanti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il fondo iniziale ammontava a 240 milioni. Nel testo di legge scompare il riferimento alla "dedizione" del corpo docente: l'ipotesi era stata criticata dai sindacati. Le risorse verranno distribuite dunque "a pioggia" e confluiranno nelle buste paghe dei docenti per aumentare gli aumenti degli stipendi del rinnovo del contratto.

Complessivamente, si arriverà a oltre 100 euro di aumenti mensili nei cedolini degli insegnanti. Ai docenti che svolgono servizio in sedi disagiate è prevista un'indennità per gli spostamenti derivante dallo stanziamento del governo di tre milioni di euro. Si tratta essenzialmente di supplenti che hanno ricevuto l'incarico in scuole situate nelle piccole isole.

Scuola, le altre novità dalla legge di Bilancio 2022: maturità light

Ulteriori novità dalla legge di Bilancio 2022 arrivano sull'esame di maturità. Come nello scorso anno, sarà un'ordinanza del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi a introdurre le deroghe dell'esame di terza media e delle superiori. Tuttavia, per l'approvazione definitiva occorrerà il parere parlamentare. Altre risorse stanziate riguardano la lotta al cyberbullismo (2 milioni di euro) e il supporto psicologico a scuola collegato all'emergenza sanitaria (20 milioni).