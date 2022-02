Novità in arrivo per la Scuola: si va verso l'aggiornamento delle graduatorie per i supplenti (Gps) già da quest'anno, senza dover aspettare che venga approvato il nuovo regolamento. Il che significa che andrà a prorogarsi anche l'ordinanza del ministero dell'Istruzione numero 60 del 10 luglio 2020 relativa alle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, numero 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo. Il differimento dell'ordinanza sarà possibile mediante un emendamento al decreto "Milleproroghe" del 2022, da convertire in legge entro il 28 febbraio 2022.

Scuola, verso il rinnovo delle graduatorie Gps con aggiornamento punteggio e possibilità di spostamenti

A dare notizia della novità scolastica relativa al differimento del decreto "Milleproroghe" è stato Mario Pittoni, senatore leghista e vicepresidente della Commissione Istruzione del Senato. Sulle proprie pagine social, il senatore ha chiarito: "Una norma concordata consentirà il varo dell'ordinanza con cui evitare lo slittamento all'anno prossimo dell'aggiornamento delle graduatorie per le supplenze (Gps), che metterebbe in difficoltà oltre 700mila docenti". I nuovi tempi per aggiornare le graduatorie, dunque, sarebbero dettati dall'impossibilità di arrivare al nuovo regolamento nei tempi giusti, con la conseguente proroga dell'ordinanza del ministero dell'Istruzione numero 60 del 2020.

L'ordinanza stessa varrà anche per il primo rinnovo delle graduatorie provinciali per le supplenze in attesa dell'approvazione delle nuove norme regolamentari.

Scuola, aggiornamento punteggio graduatoria supplenti (Gps) e meno ricorso alla Messa a disposizione (Mad)

L'aggiornamento delle graduatorie Gps comporterà che i supplenti debbano aggiornare il proprio punteggio sulla base del servizio svolto nella scuola negli ultimi due anni.

E saranno possibili gli spostamenti da una provincia ad un'altra, come ha spiegato lo stesso Pittoni. Tantissimi gli aspiranti docenti laureati che avranno la possibilità di accedere al posto nella scuola da supplente senza dover passare per la Messa a disposizione (Mad) che rimarrebbe, dunque, residuale.

Scuola, nuovo regolamento: supplenti depennati dalle graduatorie in caso di abbandono del servizio

Tra le novità in arrivo per i supplenti della scuola, dunque, anche il nuovo regolamento, con l'applicazione delle varie sanzioni previste. Sanzione che arrivano a prevedere l'esclusione dalle supplenze fino al termine dell'anno scolastico (al 31 agosto successivo al conferimento dell'incarico) o al termine delle lezioni (fino al 30 giugno successivo) per tutte le classi di concorso e per tutte le tipologie di posti per i supplenti che abbandonino un incarico già assegnato e per il quale abbiano già preso servizio. Nei casi più gravi, dunque, di fatto il supplente verrà depennato dalle graduatorie per l'intero triennio.