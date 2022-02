Il gruppo assicurativo Unipolsai sta cercando attualmente varie figure professionali, le quali dovranno svolgere lavoro d'ufficio. Tra queste posizioni aperte vi sono commerciali diplomati, ma anche copywriter e contabili laureati.

Per candidarsi online bisogna accedere al portale web aziendale delle carriere, non ci sono scadenze entro cui inoltrare il curriculum.

Commerciali, copywriter e contabili

Unipolsai ha indetto la ricerca di commerciali che lavoreranno per conto della società Unipol Rental. In particolare, si occuperanno di ampliamento e gestione del portafoglio clienti nel settore del noleggio.

Per questo ruolo sono ricercati soggetti diplomati delle scuole superiori, con una certa esperienza in questo campo, che conoscano il pacchetto Office e siano disponibili a spostamenti frequenti all'interno della zona assegnata. Il contratto lavorativo sarà inizialmente di un anno oppure a tempo indeterminato, in base al livello di professionalità precedentemente acquisita. I luoghi di lavoro saranno Torino, Parma, Reggio Emilia e Catania.

Per l'area comunicazione vengono ricercati attualmente dei copywriter che siano laureati o studenti universitari, i quali prepareranno i contenuti multimediali da inserire nella piattaforma digitale della Fondazione Unipolis; essi si occuperanno delle campagne di marketing a livello social.

Tra i requisiti richiesti vi sono il possesso di una laurea in questo ambito, abilità nella creazione di contenuti per il web e nell'uso di office, photoshop, canva, mailchimp e dei social. L'inquadramento prevede un tirocinio di 6 mesi presso la sede di Bologna.

In merito alla ricerca di contabili, gli assunti avranno il compito di redigere le scritture di chiusura contabile, il bilancio periodico e finale e in più controlleranno l'andamento dei valori.

In questo caso Unipolsai chiede: possesso di una laurea in economia o statistica, esperienza di almeno due anni, conoscenza dei principi contabili, dell'inglese e del programma Sap. Il contratto di lavoro sarà a tempo determinato o indeterminato in base a quanta esperienza avrà il candidato. Si lavorerà a Bologna.

Candidature online

Per effettuare le candidature online bisogna digitare per prima cosa 'unipolsai lavora con noi' su un motore di ricerca web.

Una volta all'interno del portale delle carriere, sarà necessario cliccare sul link riferito alle posizioni aperte nel gruppo per avere subito a disposizione la lista delle offerte di lavoro, incluse le tre descritte sopra. A questo punto basterà cliccare la propria scelta per leggerne i dettagli e infine il pulsante 'Candidati' per completare la procedura di invio della domanda lavorativa.