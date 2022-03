Euronics è alla ricerca di personale da impiegare in posizioni di lavoro d'ufficio. In particolare, tra le Offerte di lavoro elencate nel suo portale delle carriere risulta che l'azienda sta selezionando le seguenti figure: executive assistant, junior developer e digital account manager. Quest'ultimo ruolo è dedicato agli appartenenti alle categorie protette. Un requisito richiesto per candidarsi a queste posizioni è il possesso di esperienza precedente e non ci sono scadenze per partecipare alle selezioni.

Euronics: lavoro d'ufficio come executive assistant

Euronics ha inserito la posizione di executive assistant tra le offerte di lavoro del suo sito ufficiale. Tale lavoro d'ufficio prevede che il candidato scelto svolgerà la funzione di segretario dell'amministratore delegato, ovvero organizzerà gli incontri d'affari, gestirà il calendario delle attività, la corrispondenza, le comunicazioni telefoniche e le relazioni con gli interlocutori societari e internazionali. L'azienda richiede almeno 3 anni di esperienza, conoscenza a livello professionale di Office e della lingua inglese e la capacità di affrontare viaggi di lavoro. Quanto all'inquadramento, l'annuncio ufficiale menziona la retribuzione la quale sarà adeguata al grado di competenze del lavoratore.

Si verrà assegnati alla sede di Milano.

Euronics assume junior developer e digital account manager

Euronics ha intenzione di assumere anche la figura del junior developer il quale avrà il compito di realizzare il sistema informatico che gestisce le operazioni aziendali. Per svolgere al meglio l'incarico viene richiesta la conoscenza dei linguaggi di programmazione e database elencati nel dettaglio dal relativo annuncio.

A questa competenza si aggiungono il possesso di una laurea e esperienza di almeno 1 anno. Il contratto di lavoro verrà discusso durante il colloquio e potrà prevedere il tempo determinato o indeterminato. Si lavorerà a Casoria, presso la sede del gruppo Tufano.

Per finire, Euronics sta selezionando un digital account manager appartenete alle categorie protette il quale si occuperà delle campagne pubblicitarie aziendali via social e delle attività di marketing attraverso altri canali digitali.

Per questa mansione l'azienda richiede personale con almeno 2 anni di esperienza nel settore, dimestichezza nell'uso degli strumenti di marketing digitale, di Office e una buona conoscenza dell'inglese. Per questa posizione viene precisato che lo stipendio farà riferimento a quanto previsto dal contratto nazionale di categoria. Il luogo di lavoro sarà Milano.

Candidatura tramite il portale del lavoro di Euronics

La candidatura a una delle posizioni descritte va effettuate tramite il portale del lavoro di Euronics. Nella pratica, bisognerà digitare 'euronics lavora con noi' su un motore di ricerca per far comparire il link alla sezione carriere del sito istituzionale. All'interno di questa, saranno subito visibili le offerte di lavoro di cui si è parlato e basterà cliccarle per leggerne i dettagli. Infine, per ultimare la candidatura è indispensabile seguire le indicazioni presenti in fondo alla descrizione di ciascun annuncio.